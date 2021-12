Geplanter Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses ein „Meilenstein“ für den gesamten Ravensburger Süden

In der Ortsmitte von Oberhofen wird ein städtebaulich anspruchsvolles Wohn- und Geschäftshaus geplant. Dieses Projekt werde dazu beitragen, die lebendige Mitte des Ortes und den gesamten Ravensburger Süden zu stärken und mit weiterem Leben zu füllen, kündigt die Stadt in einer Pressemitteilung an. Viele Erledigungen des alltäglichen Bedarfs würden somit wohnortnah auf einem Weg in die Ortsmitte möglich sein.

Die Firma Kirchmaier aus Ravensburg ist Vorhabenträger. Der Planung ging ein städtebauliches Qualifizierungsverfahren mit insgesamt sechs renommierten Architekturbüros voraus. Gemeinsam mit dem Ortschaftsrat und unter Einbeziehung der Mitglieder des Beirates für Städtebau – der die Stadt und die Ortschaften bei wichtigen städtebaulichen Entwicklungen und Bauprojekten beratend unterstützt – wurde nach der besten Lösung gesucht.

Der Siegerentwurf vom Architekturbüro Schaudt aus Konstanz beinhaltet neben einem Lebensmittelmarkt auch 32 Mietwohnungen sowie ein überdachtes großzügiges Parkdeck im Untergeschoss. Vorstellbar ist auch ein Cafè mit Außenbestuhlung, um die Attraktivität des Dorfzentrums und des Platzes noch weiter zu steigern. Das geplante Gebäudeensemble auf dem Lebensmittelmarkt, bestehend aus drei Baukörpern, öffnet sich U-Förmig in Richtung Süden und schafft dabei mit einem durchgrünten Innenhof für die künftigen Bewohner eine attraktive Wohnatmosphäre.

Die zentrale Bushaltestelle, die sich unmittelbar vor dem geplanten Neubau befindet, soll im Zusammenhang mit dieser Maßnahme zu einem barrierefreien „Buskap“ umgebaut werden. Dies beruhigt den Verkehr und schafft mehr Raum, der dem Platz und seinen Funktionen zugeschlagen werden soll.

Der Ortschaftsrat Eschach gab in seiner Sitzung sein Okay zu der Planung. Ortsvorsteher Thomas Faigle bezeichnet das Vorhaben als „Meilenstein“ für die Entwicklung Eschachs und ein „Glücksgriff“ für die weitere Stärkung der bereits schon sehr guten vorhandenen Infrastruktur im Ortszentrum von Oberhofen.

Die Entwürfe der einzelnen Arbeiten des städtebaulichen Wettbewerbs können noch bis zum 22. Dezember im Sitzungssaal des Rathauses in Oberhofen zu den üblichen Öffnungszeiten angesehen werden. Die Räumlichkeiten sind barrierefrei zugänglich. Außerdem sind die Arbeiten digital auf der Homepage der Stadt Ravensburg unter der Rubrik „Aktuelles“ einsehbar.