Mutmaßlich den Abstand falsch eingeschätzt hat ein 52-jähriger Fahrer, der laut Polizei am Montag gegen 18 Uhr in der Angelestraße in Ravensburg einen dort geparktes Auto beim Vorbeifahren streifte.

Während am stehenden Wagen Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro entstand, wird dieser am Fahrzeug des Verursachers auf 3000 Euro beziffert.