Geparktes Auto gestreift

Die Zukunft der Automobilität beginnt in Friedrichshafen mit dem Umbau einiger Ampelanlagen. Der ist nötig, um mitten in der Stadt eine Teststrecke für automatisiertes Fahren einzurichten. Am Montag beschäftigt sich der Gemeinderat mit dem Projekt, hinter dem die ZF und weitere Partner stecken.

„Innerstädtische Teststrecke mit intelligenter Infrastruktur“ – was in der Pressemitteilung ziemlich pompös klingt, wird der normale Häfler Auto- oder Fahrradfahrer gar nicht wahrnehmen.