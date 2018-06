Sachschaden von rund 1500 Euro hat ein unbekannter Täter angerichtet, der in der Nacht zum Montag einen in Höhe des Gebäudes Zeughausstraße 14 in der Ravensburger Innenstadt abgestellten Auto zerkratzte. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges in der Zeughausstraße beobachtete haben oder sonst sachdienliche Hinwiese geben können, werden gebeten, sich beim Polizeireviert Ravensburg, Telefon 0751/803-333 zu melden.