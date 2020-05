Geparktes Auto angefahren

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat laut Polizeibericht am Mittwochvormittag im Zeitraum zwischen 9 und 10 Uhr auf dem Parkplatz der Oberschwabenklinik in der Elisabethenstraße einen geparkten weißen Hyundai i20 angefahren und dadurch nicht unerheblich beschädigt. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern, beging der Verursacher anschließend Unfallflucht. Das Polizeirevier Ravensburg sucht Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 0751/8030.