Georgsritt in Untereschach

Aufgrund der Pandemie fand das letzte Georgifest in Untereschach 2019 statt. In diesem Jahr können am Sonntag, 8. Mai, die Untereschacher wieder das Georgifest feiern. Besonderes Highlight in diesem Jahr ist die Sissi-Kutsche aus der neuesten Verfilmung des Romy-Schneider-Klassikers, die die Kirchengemeinde buchen konnte. Für die Kutschfahrt werden auch der Ravensburger Oberbürgermeister Daniel Rapp, Ortsvorsteher Thomas Faigle und Pfarrer Safi Powath in der Sissi-Kutsche Platz nehmen.

Das Fest beginnt um 7.30 Uhr mit der Aufstellung der Blutreitergruppen auf der nördlichen Friedrichshafener Straße. Um 8 Uhr startet die Reiterprozession. Von 8.45 Uhr bis 9.15 Uhr wird der Rosenkranz in der St. Georgs-Kapelle gebetet, ehe um 9.30 Uhr die Festmesse an der St. Georgs-Kapelle mit Festprediger Diakon Erik Thouet und Pfarrer Safi Powath beginnt. Nach der Messe findet ein Frühschoppen im Hof Neher/Post statt.