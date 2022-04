Georgiritt und -fest am 8. Mai

Zum Georgiritt und -fest am Sonntag, den 8. Mai, laden die Kirchengemeinde Obereschach, die Dorfgemeinschaft Untereschach und die Ortschaft Eschach ein. Um 7.30 Uhr stellen sich die Reitergruppen auf, um 8 Uhr beginnt die Reiterprozession. Um 8.45 Uhr erfolgt der Rosenkranz in der St. Georgs-Kapelle und um 9.30 Uhr findet die Festmesse an der St. Georgs-Kapelle statt, die vom MV Obereschach mitgestaltet wird.

Das Fest findet bei jeder Witterung an der Kapelle in Untereschach statt. Anschließend sind die Besucher eingeladen zum Frühschoppen im Hof Neher. Die Bewirtung übernimmt die Dorfgemeinschaft Untereschach.