Georgiritt: Straßensperrungen in Untereschach nötig

In Untereschach findet am Sonntag, 8. Mai, der Georgiritt statt. Dafür sind umfangreiche Straßensperrungen notwendig. Das teilt die Stadtverwaltung Ravensburg in einem Schreiben mit.

Der Prozessionsweg ist wie folgt: Friedrichshafener Straße (K7982), Werdenbergstraße (K7981), Richtung Weiherstobel, Brücke bei Lachen, Im Karrer, Grenzbachweg, Rebholzstraße (K7984), Friedrichshafener Straße (K7982), St.-Georgs-Kapelle.

Der Aufstellungsplatz befindet sich in der Friedrichshafener Straße im Bereich der „Wolfkreuzung“. Die Ortsdurchfahrt Untereschach wird zwischen 7 Uhr und 11 Uhr voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die neue B 30. Die K 7981 von Oberzell kommend ist ab dem Gewerbegebiet Karrer von 7 Uhr bis etwa 11 Uhr ebenfalls voll gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert. Der Linienbus fährt während der Veranstaltung ebenfalls über die Umgehungsstraße. Ab 11 Uhr wird die Haltestelle Untereschach wieder angefahren.