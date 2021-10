Genussmesse „gusto!“ pausiert für ein Jahr

Die Ravensburger Veranstaltungsgesellschaft (RVG) hat entschieden, die Genussmesse „gusto!“ ausfallen zu lassen. RVG-Geschäftsführer Stephan Drescher bedauere die Absage und begründet: „Wir können derzeit nicht dasselbe Erlebnis bieten wie vor Corona – und wir wollen niemanden enttäuschen.“

Der Grund: die geltenden 3G-Hygiene-Regelungen wegen der Corona-Pandemie. „Wer in einer Halle ist, muss überall Mund-Nasen-Schutz tragen – die Besucherinnen und Besucher ebenso wie die Leute an den Messeständen. Nur wenn man sich zum Essen an einen Tisch hinsetzt, kann man dort die Maske kurz abnehmen“, fasst Drescher zusammen. Das Messe-Team habe lange überlegt und entschieden: „Das fühlt sich nicht an wie die ‚gusto!‘. Deswegen warten wir noch ein Jahr und organisieren die Messe 2022 wieder so, wie alle sie kennen und mögen.“

Die Messe aus freien Stücken abzusagen, koste Geld. Doch Stephan Drescher nehme diese Kosten in Kauf. „Die ‚gusto!‘ ist eine sehr beliebte Messe, mit vielen Stammgästen, die eine gewisse Atmosphäre erwarten und voraussetzen. Diese Erwartungen hätten wir dieses Jahr enttäuschen müssen. Das wollen wir nicht. Auch wenn es uns wehtut, in der jetzigen Lage auf Einnahmen zu verzichten.“

2022 soll es die „gusto!“ wieder im gewohnten Rahmen geben, kündigt er an: „Der Termin steht schon fest, von 18. bis 20. November 2022.“ Die RVG geht aktuell auch davon aus, im Januar 2022 zwei weitere Indoor-Messen in der Oberschwabenhalle durchzuführen: die Hochzeitsmesse Ewig Dein am Wochenende 15. und 16. Januar sowie die große regionale Baumesse Hausplus Ravensburg vom 28. bis zum 30. Januar.