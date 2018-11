Genussmesse bietet zehn kulinarische Bühnenshows

In der Oberschwabenhalle geht es am letzten Novemberwochenende heiß her zwischen Herd und Grill der Schauküche: Während der Genussmesse „gusto!“ von 23. bis 25. November geben zehn Köche einander auf der Bühne quasi den Löffel in die Hand. Für Griller und Fleisch-Liebhaber gibt es spannende Termine, ebenso für alle, die sich für gesundes Essen und vegane Kulinarik interessieren, hießt es in der Ankündigung der Veranstalter. Eine Kamera schaut direkt in die Töpfe der Profis, so dass man hautnah dabei ist und sich für die eigene Küche was abgucken kann. Bei jeder Show wird es fachkundige Infos, gutgelaunte Moderationen und spannende Versucherle geben.

„Jeder weiß, wie Bratwurst schmeckt. Die gehört beim Grillen ja dazu. Aber wenn man 100 Mal eine normale Wurst gegessen hat, wird es Zeit, was anderes auszuprobieren“, sagt Markus Häusler. „Deswegen setzen wir einen drauf und machen Bratwurst 2.0 – eine total leckere, nie dagewesene Wurst“, verspricht er in dem Pressetext. Der Metzgermeister aus Herdwangen arbeitet hauptberuflich bei einer regionalen Großmetzgerei und betreibt nebenberuflich eine mobile Grillschule. Für seine Show auf der „Gusto“ am Sonntag, 25. November, um 13.30 Uhr kündigt er kreative kulinarische Bastelarbeiten an: „Wir können in 30 Minuten keine komplette Wurst selbst machen, aber wir pimpen die Wurst zu spannendem Fingerfood auf.“ Dafür verpasst Häusler der Wurst mehrere Mäntel, deren Zutaten er im Vorfeld nicht preisgeben mag, „ein bisschen spannend soll es ja bleiben“. Nebenbei wird er erklären, wie man daheim selbst eine frische Bratwurst machen kann. Einen Dip wird er auf der Bühne ebenfalls anrühren, damit sein Publikum die Kostproben aus seiner Pfanne richtig genießen kann.

Gezähmtes Wildgericht

„Viele Leute kochen nicht so gern Wild“, weiß der Ravensburger Koch und Catering-Unternehmer Michael Hotz: „Die einen haben Angst, dass ihnen das Fleisch zu trocken wird, das kann bei Wild durchaus passieren. Andere mögen den Wildgeschmack nicht so.“ All diesen Menschen kann laut Pressemitteilung geholfen werden, das ist die Idee der Bühnenshow von Michael Hotz am Sonntag, 25. November, um 12 Uhr: Er bereitet das Wild auf ungewöhnliche Weise zu, als saftige Fleischküchle, denn „die mag ja jeder“. Für das Hack wird er das Wildfleisch auf der „Gusto“-Bühne selbst wolfen und ein bisschen Fett einarbeiten. Begleiten wird er es mit getrockneten Aprikosen, Selleriepüree und blättrig fein geschnittenen schwarzen Nüssen. Diese Nüsse sind eine Besonderheit mit ihrem intensiven Aroma. Auch die Beilagen werden live auf der Bühne entstehen, bis auf den Wildfond, für den er die Knochen schon vor dem Auftritt auskocht.

Hotz, der aus Meckenbeuren stammt, hat einst im Ravensburger Waldhorn gelernt und war dann Jahre in der Sterneküche und international unterwegs. Inzwischen ist er wieder daheim in Oberschwaben und lebt seine Leidenschaft für kreatives Catering aus, unter dem Namen 1881, der als seine Marke bekannt geworden ist. Den herbstlichen Teller, den er für die Kochshow plant, hat er schon öfter zubereitet und erahnt die Reaktionen des Publikums: „Die Leute dürfen ja das komplette Gericht mit allen Komponenten probieren – das ist für manche eine ungewohnte Kombination.“ Bernhard Rosa hat sich der Thai-Küche verschrieben – davon sollen auch die Messebesucher etwas haben: Er wird am Samstag, 24. November, um 15 Uhr ein Thai-Curry zubereiten. Dafür verarbeitet er spezielle Auberginen aus Thailand, dazu Brokkoli und Blumenkohl sowie Hühnerfleisch. Die Würze liefert eine Thai-Curry-Paste, von Bernhard Rosa selbstgemacht. „Es wird eine gute Schärfe haben“, verspricht er laut dem Pressebericht, doch dank Kokosmilch und Kokoscreme nicht zu viel. Zum Curry serviert er dem Publikum einen thailändischen Duftreis.

Asiatische Geschmacksexplosion

Bernhard Rosa ist eigentlich EDV-Dozent und hat aus zwei Hobbys, den Fernreisen und dem Kochen, inzwischen seinen zweiten Beruf gemacht: Er schreibt derzeit sein zweites Kochbuch und gibt Kochkurse. „Auf all meinen Reisen hat mir die Thai-Küche am allerbesten geschmeckt. Nur dort gibt es Gerichte, die mit einem Bissen zugleich süß, sauer, scharf, salzig und bitter sind. So etwas habe ich in keinem anderen Land gefunden.“ Mit einer befreundeten Familie in Thailand tauscht er seit Jahrzehnten Rezepte aus. Seine Kochshow wird eine Reise nach Asien. Er stellt die Zutaten und Gewürze vor, Zitronengras, Palmzucker, Shrimppaste. Von ihm erfährt man auch, dass man das typische Thai-Basilikum der Sorte Horapa nicht kaufen muss: Das wächst hierzulande gut, bei ihm daheim in Lindenberg gedeiht es im eigenen Garten.