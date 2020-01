„Genuss bedeutet Gesundheit“ und macht glücklich

Das einzige Kochbuch, das ich besitze (als leidenschaftlicher Koch), ist das Erbe meiner Mutter, stammt aus dem Jahre 1936, von Hand eingetragen die Widmung meines Vaters „Liebe geht durch den Magen“ und für die 1163 Rezepte mussten damals keine Zutaten in Containern oder mit Luftfracht aus allen Kontinenten hierher transportiert werden mussten. Modern gesagt: dieses Kochbuch war nachhaltig, da großenteils regional und doch köstlich. Was nicht heißt, dass ich von meinen vielen Reisen nicht Rezepte mitgebracht hätte.

Und da begann schon das Sympathische des Abends mit Stevan Paul, der ja immerhin bei Albert Bouley im „Waldhorn“ gelernt hatte. Doch er muss nicht, wie viele seiner aufgeblähten Sterne-Kollegen, den Unterschied zwischen arabischer und toskanischer Minze, französischer und nepalesischer crème frèche aus Kashmere-Schafen zelebrieren und ob er Spanier oder Portugieser zu Kalbsnieren benutzt, verriet er auch nicht.

Ernährung ist religiös geworden

Er hatte für sein jüngstes Kochbuch mit dem ja schon fast auflagenschädlichen Titel „Kochen“ viel banalere Überlegen. Dass er vermutet, dass die Zahl häuslicher Köche und Köchinnen im umgekehrten Verhältnis zu den Regalreihen mit möglichst exotischen Kochbüchern eher gering ist. Dass die Zahl fehl ernährter Menschen – Kinder wie Erwachsene – zunimmt (was in England Jamie Olivers Lebensaufgabe wurde). „Ernährung ist religiös geworden. Ich ess‘ nur noch das und das“ und dagegen wünscht er sich ein wenig Leichtigkeit in manche Küchen zu bringen, um sogleich ein köstliches Häppchen zu servieren.

Da wollte er doch mal sein potentielles Publikum in einer Buchhandlung kennen lernen, an einem Samstag in der Weihnachtszeit. Und bekommt die Lektion, die ein ganzes Jahr lang reicht. Eltern, Tanten, Großeltern, die für die erwachsen gewordenen, und nun wohl ausziehenden Familienteenies alle dasselbe suchen: ein veganes Kochbuch.

Essen ist zu billig

Dass bei den Jungen im Essverhalten einiges in Bewegung gerät, findet Stevan Paul großartig und er illustriert dies mit einem „giftigen“ Beispiel: „Warum zahlt der Biobauer gleichviel Steuern wie der mit der Tierfabrik, der die Bö-den verseucht?“ Er formuliert sehr nachdrücklich, was am vergangen Samstag bei der Landwirtschafts-Demo „Wir haben es satt“ Tausende auf dem Marktplatz in Tübingen forderten. Essen ist zu billig und schadet Mensch, Tier und Natur. Ein Wiener Schnitzel müsste 24 Euro kosten, meint Paul, wenn ein Tier auf einem verantwortungsvollen Hof aufwächst und ein Bauer davon anständig bezahlt wird.

Dem nicht genug – auch wenn Köche, wenn das gesamte Personal in einem Restaurant sozial bezahlt wird. „Sonst haben wir bald keine Köche, an Köchinnen fehlt es eh, und keine Bedingungen mehr.“ Mit seinem neuen Kochbuch könne man, empfiehlt er sich, auf zwei Arten agieren: „ gleich loslegen oder tiefer gehen“. Beides gelang ihm sehr vergnüglich, was an der gelungenen Moderation von Vera Schellinger lag, die die Kochbuch-Abteilung leitet. Sehr bekömmlich danach noch der „Nachtisch“, den Stevan Paul servierte. Herrliche Typen aus dem Hamburger Kneipenmilieu in seinen Kurzgeschichten, gelesen, als säße man live dabei. Vielleicht ist Paul ja in seiner zauberhaften Art ja die beste Eigenwerbung: Sein Essen macht aus ihm einen glücklichen Menschen.