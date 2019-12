Genossenschaft für Jung und Alt sucht jüngere Mitglieder

„Man sollte so etwas aufbauen bei uns“, sagte seinerzeit der städtische Seniorenbeauftragte Peter Ederer nach einem Vortrag des Ministerpräsidenten Lothar Späth. Der war gerade aus den USA zurückgekommen und warb voller Enthusiasmus für das Projekt „Zeit gegen Zeit“, eine Zeittauschgeschichte zwischen Jung und Alt. Tatsächlich baute man bereits 1991 in Ravensburg als einem von zehn Standorten in Baden-Württemberg die „Seniorengenossenschaft“ auf, 2005 in „Genossenschaft für Jung und Alt“ umbenannt. Federführend und voll überzeugt von diesem Projekt brachte sich Elektromeister Herbert Tobolski ein, zunächst als stellvertretender Vorsitzender, ab 1993 als Vorsitzender des Vereins.

Gute Beziehungen

Tobolski, Berliner, kontaktfreudig, sozial eingestellt schaffte es dank seiner guten Beziehungen schnell genügend Vereinsmitglieder und die benötigte Unterstützung zusammenzubringen, sodass der Betrieb lief: Zunächst startete das Projekt „Hand in Hand aus dem Krankenhaus“, dann wurde alten Menschen – Vereinsmitgliedern – häusliche Hilfe angeboten. Die Angebotspalette reicht heute von Fahrdiensten über kleine Arbeiten in Haus und Garten bis hin zu Patenschaften. Ziel ist es, dem alten Menschen möglichst lang ein Leben im häuslichen Umfeld zu ermöglichen.

Nur 14 Mitglieder sind unter 60 Jahren

Wie wohltuend es ist, zu wissen, da kann ich anrufen, wenn es irgendwo klemmt und jemand kommt, daran erinnert Herbert Tobolski. Jede Hilfe wird auf Zeitkonten festgehalten, sowohl des Gebers als auch des Nehmers. So wurden bis heute 18 000 Stunden untereinander erbracht. Die Hilfen kommen ausschließlich Vereinsmitgliedern zugute, Menschen, die in jüngeren Jahren selbst geholfen und damit ein solides Zeitkonto aufgebaut haben. Bei aller Begeisterung für die gute, mehrfach ausgezeichnete Sache verschweigt Tobolski aber auch nicht das Hauptproblem des Vereins: Es fehlen die jüngeren Mitstreiter. Von 148 Mitgliedern sind heute nur 14 unter 60 Jahren, 36 zwischen 75 und 80, der Rest älter. Die Gründungsmitglieder von damals sind selbst in die Jahre gekommen. Schön wäre es, wenn sich Menschen um die 60 oder frische Ruheständler auf der Suche nach einem sinnvollen Ehrenamt angesprochen fühlten.

Attraktives Vereinsleben

Tobolski wirbt mit einem attraktiven Vereinsleben mit Stammtischen, Sommerfest und Ausflügen. Aber er wirbt auch für die gute Sache selbst: „Das Hilfeleisten tut so gut. Man bekommt so viel zurück“, beteuert er und erzählt von Beispielen der häuslichen Hilfe oder auch von Unterstützungen von Menschen im Altenheim. Denn die Genossenschaft ermöglicht auch wöchentliche Kaffeenachmittage im Seniorenheim St. Meinrad, im Bruderhaus sowie im Weingartner Adolf-Gröber-Haus.

Sprechzeiten finden wöchentlich in der Wohnanlage für Jung und Alt in der Weinbergstrasse in Ravensburg statt. Es wäre ein Herzenswunsch des Vereinsvorsitzenden, wenn sich in Zukunft möglichst viele jüngere Menschen zur Mitarbeit an diesem großartigen Projekt bereit erklärten.