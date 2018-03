Genossen im Kreis diskutieren Groko

Über den vorgeschlagenen Koalitionsvertrag diskutieren die SPD-Mitglieder im Kreis Ravensburg in einem Workshop am Samstag, 24. Februar, von 10.30 Uhr an in der alten Schwimmhalle des Zentrums für Psychiatrie in Ravensburg-Weisßenau. Der Biberacher Bundestagsabgeordnete Martin Gerster wird den Genossen Rede und Antwort stehen Die Kreisvorsitzende Heike Engelhardt und weitere Vorstandsmitglieder sowie die Jusos im Kreis werden mit den Mitgliedern die Inhalte des Vertrages betrachten. Bis Anfang März sind alle Sozialdemokraten aufgerufen, darüber abzustimmen, ob ihre Partei erneut in eine große Koalition mit CDU und CSU eintreten soll.