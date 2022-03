Gender Pay Gap: Ungerecht durch Geschlecht - Sagen Sie uns Ihre Meinung

Frauen haben in Deutschland auch im Jahr 2021 durchschnittlich weniger verdient als Männer . Die Einkommenslücke, der sogenannte Gender Pay Gap , blieb im Vergleich zum Vorjahr mit 18 Prozent unverändert. Das hat das Statistische Bundesamt berechnet.

Über die vergangenen 15 Jahre hinweg ging der geschlechterspezifische Verdienstabstand in Deutschland zurück, wie das Bundesamt anlässlich des „Equal Pay Day“ am 7. März mitteilte, dem internationalen Aktionstag für gleiche Bezahlung von Frauen und Männern. Im Jahr 2006 verdienten Frauen in Deutschland demnach im Schnitt noch 23 Prozent weniger als Männer.