Gemeinschaft Immanuel unterstützt Schüler in Uganda

Ein halbes Jahr durften Jungen und Mädchen der Emmaus-Schule in Uganda nicht unterrichtet werden. Die Ravensburger Gemeinschaft Immanuel unterstützt Schüler und Lehrer, um die Corona-Auswirkungen abzufedern. „In Afrika herrscht während der Corona-Pandemie eine der härtesten Ausgangssperren der Welt“, sagt Franziska Rief, Projektleiterin von der Gemeinschaft Immanuel. Das SZ-Projekt „Helfen bringt Freude“ unterstützt die Emmaus-Schule, um die Armut in einer der ärmsten Regionen in Uganda zu bekämpfen. Wie Lehrer und Schüler in dem ostafrikanischen Dorf Katikamu wieder in den Schulalltag zurückfinden.

Existenzängste durch Corona-Inflation sorgen für Verzweiflung

„Uganda ist eines der ärmsten Länder der Welt“, erklärt Franziska Rief, die Projektleiterin des Uganda-Teams. Corona verstärke die armen Verhältnisse unmittelbar. „Die Menschen dort sind hauptsächlich Selbstversorger“, sagt Rief. Preise seien durch die Hyperinflation der Krise immens gestiegen. Mittlerweile hätten sich die Preise verdreifacht. Dadurch gerieten viele Familien weiter an den existenziellen Abgrund. Dass die Kinder hauptsächlich in der Schule essen können, erleichtert vielen Eltern den Alltag.

Regierung lobt Schul-Konzept

Die Regierung von Uganda habe im März, zu Beginn der Pandemie, einen harten Lockdown beschlossen – „einer er härtesten der Welt“, so Rief. Die Schulen wurden geschlossen. Aufgrund der strengen Vorgaben der Regierung habe bereits zweimal eine Inspektion an der Emmaus-Schule stattgefunden. „Die Regeln werden eingehalten, das Hygienekonzept wurde positiv bewertet“, sagt Rief.

Erst seit dem 15. Oktober wird der Unterricht teilweise wieder aufgenommen. Demnach werden in Katikamu nur Abschlussklassen unterrichtet. „Damit die Kinder ohne Ablenkung von zu Hause lernen können, leben sie meist in den letzten Monaten vor dem Abschluss im Internatsteil der Schule.“ Aktuell machen 66 Emmaus-Schüler ihren Abschluss – unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen. Im Schulalltag ist alles auf Abstand: Klassen mit 45 Schülern wurden auf maximal zehn Personen pro Raum begrenzt. „Mehr Räume bedeutet, dass mehr Lehrer nötig sind“, sagt Rief. Da gebe es einen Mangel. Denn die Grundkosten bleiben: „Die Lehrergehälter werden alle weiter bezahlt – das war uns sehr wichtig.“

Das SZ-Projekt „Helfen bringt Freude“ hilft der Emmaus-Schule die Armut in einer der ärmsten Regionen in Uganda zu bekämpfen. Spendengelder braucht die Schule, um den Unterrichtsalltag zu bewältigen. (Foto: Stefan Maurus)

Ein Schulbus und fließendes Wasser wäre mit Spenden finanzierbar

Um die Einrichtung weiterhin versorgen zu können, benötigt es einen Generator für Strom und Wasser. „Inzwischen ist die Anschaffung aber dreimal so teuer“, sagt Rief. Anstelle von 3000 Euro müsse die Organisation jetzt mit 10 000 bis 12 000 Euro rechnen. Auf Spendengelder ist die Gemeinschaft zudem angewiesen, weil die Kinder weite Schulwege auf sich nehmen müssen. „Mit einer Anschaffung eines Schulbusses könnten wir helfen.“ Außerdem steht eine Renovierung der Schlafsäle im Internatsteil an – die für die Abschlussklassen genutzt werden.

Seit Mitte März war die Schule für rund 550 Schüler geschlossen. „Alle Klassen wurden nach Hause geschickt“, erzählt Stefan Maurus, der zum Uganda-Team von der Gemeinschaft Immanuel gehört. Ihm liege das Projekt in Uganda am Herzen, weil er die Schule regelmäßig besuche. „Das Luwero-Gebiet ist sehr stark von Bürgerkriegen in den 80er-Jahren geprägt – ein Ort, der eine Menge Leid erfahren hat“, sagt Maurus. „Die Menschen haben Verwandte verloren und tragen das noch immer in ihrem Gedächtnis.“

Die Devise: Bildung gegen Armut

Zuletzt war er vor der Corona-Krise in Uganda und sah, was die Arbeit der Gemeinschaft bewirkt hat. Seit der Gründung im Jahr 2007 ist aus einer kleinen Schule inzwischen eine staatliche anerkannte entstanden, die Kindern eine reale Chance auf eine bessere Zukunft bietet. Der Missionar und Gründer der Gemeinschaft Immanuel, Pater Ernst Sievers wollte Jungen und Mädchen, die von extremer Armut betroffen sind, mit einer hochwertigen Bildung helfen. „Dazu zählt auch die Charakterbildung“, sagt Stefan Maurus.

Durch die Ausgangsbeschränkung sei der Zugang zu Saatgut in Uganda schwierig gewesen, sagt Stefan Maurus. Ernteausfälle hätten Existenzen bedroht. Lebensmittellieferungen während des Lockdowns haben für das Überleben gesorgt. (Foto: Pauline Odee)

Mit 120 Euro kann ein Kind ein Jahr die Schule besuchen

Bildung koste Geld, was kinderreiche Familien vor Probleme stellt. Das Schulgeld von umgerechnet 120 Euro pro Jahr werde hauptsächlich durch Spenden finanziert. Zum Vergleich: „Das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen beträgt im Jahr rund 600 Dollar“, erklärt Maurus. Davon können einem Kind nicht nur der Unterricht, sondern auch ein tägliches Mittagessen, eine Schuluniform, medizinische Versorgung und Lernmittel finanziert werden. Eltern leisten meist einen materiellen Beitrag, wie Lebensmittel. Durch die Ausgangsbeschränkung sei der Zugang zu Saatgut allerdings schwierig gewesen – Ernteausfälle hätten Existenzen bedroht. Lebensmittellieferungen während des Lockdowns haben für das Überleben gesorgt. Denn: „Eine staatliche Forderung gibt es in Uganda nicht“, so Maurus.