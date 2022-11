Gemeinsame Kontrollaktion von Zoll und Polizei

Beamte des Hauptzollamtes Ulm und des Polizeipräsidiums Ravensburg waren in der Nacht von Freitag auf Samstag bei einer gemeinsamen Kontrollaktion im Einsatz und haben den Straßenverkehr in Ravensburg und Weingarten überwacht. Die Einsatzkräfte kontrollierten laut Polizeibericht rund 30 Fahrzeuge und deren Fahrer, von denen vier mutmaßlich unter Alkoholeinfluss standen. Bei insgesamt sechs der kontrollierten Personen stellten die Polizisten geringe Mengen an Rauschgift sicher. Ein 47 Jahre alter Mann, den die Beamten im Ravensburger Stadtgebiet anhielten, war so alkoholisiert, dass die Polizisten den Führerschein des Mannes umgehend beschlagnahmten. Laut einem Atemalkoholtest hatte er weit mehr als 1 Promille intus. Eine 44-Jährige händigte den Beamten bei einer Kontrolle in Weingarten indes einen Führerschein aus, der den ersten Erkenntnissen zufolge gefälscht sein dürfte. Gegen sie wird wegen des Verdachts der Urkundenfälschung ermittelt.