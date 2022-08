Gemeinsame Fahrt zum Kulturerbe der Prämonstratenser

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auf recht große Resonanz stieß die erste gemeinsame Tagesfahrt von Kulturkreis Eschach und Christlichem Familienkreis, die zu den alten Prämonstratenser-Klöstern Rot an der Rot und Roggenburg führte.

Über 40 Personen fuhren mit dem Bus durch das östliche Oberschwaben und genossen eine landschaftlich schöne Anreise und erfuhren dabei durch Reiseleiter Bernd Bergemann sehr viele kulturelle und naturhistorische Details, etwa über die Dörfer, Städte und die Naturressourcen.

In Rot an der Rot erfolgte dann eine spannende Führung durch Dr. Ulrich Höflacher in der ehemaligen Klosterkirche St. Verena, die bereits viele klassizistische Stilelemente aufweist. Eine Überraschung war auch, dass Dr. Höflacher dann zum Abschluss ein kleines Orgelkonzert auf der Holzhey-Orgel gab.

Nach dem Mittagessen ging es dann weiter durch Orte wie Kirchberg an der Iller hin zur Bergkuppe von Kloster Roggenburg. Dort wurde die Gruppe von Pater Gilbert vom Prämonstratenser-Kloster Roggenburg empfangen. Der Orden hat sich 1982 im Kloster Roggenburg wieder angesiedelt. Pater Gilbert führte lebhaft und mit viel kunsthistorischem Wissen durch die beeindruckende Klosterkirche, die überreich im Rokokostil ausgestattet ist. Dann führte er weiter in Bereiche des Konvents und zeigte auch die nun weltlichen Teile des Klostergebäudes, sowie die alte Klosterbibliothek.

Und zum Abschluss ließ Dr. Höflacher die Orgel der Klosterkirche erklingen. Dann stand Kaffee und Kuchen im Garten der Klostergaststätte auf dem Programm. Die Heimreise führte dann über Schwendi und am ehemaligen Kloster Heggbach vorbei. Auch hier konnte Bernd Bergemann einige Informationen über Land, Kultur und Geschichte vermitteln, bevor es zurück nach Weißenau ging. Von vielen Teilnehmenden kam dann am Schluss der Wunsch nach weiteren Fahrten in der Oberschwäbischen Kulturlandschaft.