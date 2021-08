Gemeinsam nicht einsam

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach der verheerenden Flutkatastrophe in Teilen Deutschlands fühlten wir uns als Schule verpflichtet, einen Beitrag zur Solidarität und Menschlichkeit zu leisten und den Betroffenen, die Hab und Gut, aber auch Angehörige verloren haben, zu helfen. Aus diesem Grund haben wir an den letzten Schultagen vor den Ferien zu einer freiwilligen Spendenaktion aufgerufen.

Da laut DRK keine Sachspenden mehr entgegengenommen werden konnten, bat der DRK Ortsverband Ravensburg um Geldspenden auf ein Spendenkonto, auf welches wir gerne den gesammelten Betrag überwiesen haben. Das eingerichtete Konto ist direkt für die Hilfe vor Ort vorgesehen, die gespendeten Gelder fließen ohne Abzüge dorthin. Es war aber auch möglich, einen Betrag direkt auf das Spendenkonto des DRK einzahlen.

Wir freuen uns sehr über die rege Teilnahme von Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften an der kurzfristig ins Leben gerufenen Spendenaktion – es sind in diesen paar Tagen insgesamt 1102,78 Euro an Spendengeldern eingegangen!

Das ist wirklich ein tolles Ergebnis und hilft vielen Menschen, wofür sich das UNESCO-Team der Edith-Stein-Schule Ravensburg & Aulendorf herzlich bedankt!