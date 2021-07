Gemeinsam gegen Corona

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei den innerbetrieblichen Corona-Impfungen in systemkritischen Unternehmen spielen die Weingartener Malteser weiterhin eine wichtige Rolle. Nach ihrer Einbindung in das Kreisimpfzentrum Ravensburg, die mobilen Impfteams und nach Impfaktionen beim Pharmaunternehmen Rentschler, bei Pistenbully und beim Ravensburger Unternehmen Burk sind sie weiterhin vor Ort aktiv: Der arbeitsmedizinische Dienst des Ravensburger Unternehmens Vetter Pharma, eines der größten Arbeitgeber im Landkreis Ravensburg, hat die Erstimpfung eines Teils seiner Mitarbeiter*innen mit Unterstützung der Malteser so gut wie abgeschlossen und mit den Zweitimpfungen begonnen. In Absprache mit der Industrie- und Handelskammer hatte das Ministerium für Soziales und Integration das Unternehmen Vetter als Modellprojekt im IHK-Bezirk ausgewählt, weil es zur kritischen Infrastruktur gehört. Und wieder sind die Malteser dabei. Zur Unterstützung der Betriebsärzte entsenden die Malteser in solchen Fällen auf Anfrage z. B. mehrköpfige Teams, bestehend - wie bei Vetter - aus erfahrenen impfberechtigten Spezialisten (Krankenschwestern, -pfleger und / oder Notfallsanitätern), die von den Medizinern je nach Bedarf bei der Spritzenvorbereitung oder bevorzugt beim Impfen eingesetzt werden.

Hendryk Badack, als Senior Vice President Technical Services und Internes Projektmanagement verantwortlich für die Organisation der Aktion bei Vetter meint dazu: „Unser Unternehmen hatte sich bereits vor dem Impfgipfel von Baden-Württemberg tiefgründige Gedanken zum Thema Impfen durch den eigenen betriebsärztlichen Dienst gemacht. Wir hatten bereits ein komplettes Konzept zu einem Impfzentrum inklusive aller notwendigen Funktionen und infrastrukturellen Voraussetzungen in der Schublade. Bereits in dieser sehr frühen Phase, waren wir mit den Kollegen*innen vom Malteser Hilfsdienst im Austausch, um deren Know-How sowie die dort bereits gewonnen Erkenntnisse und Erfahrungen beim Impfen zu nutzen und vor allem, um von ihnen zu lernen. Wir sind sehr glücklich über diesen konstruktiven und sehr vertrauensvollen Austausch. Aufgrund der guten Erfahrung in dieser Projektphase haben wir uns entschlossen, die Zusammenarbeit zu intensivieren und den Malteser Hilfsdienst in das Vetter Impfkonzept zu integrieren.