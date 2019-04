Gemeinsam auch auf dem „digitalen Ravensburger Weg“

Mit großer Mehrheit hat vor kurzem der Ravensburger Gemeinderat eine Digitalstrategie für Ravensburg auf den Weg gebracht. Damit seien wichtige Weichen für einen konsequenten Weg für eine digitale Transformation der Stadt gestellt worden. Das Wirtschaftsforum Pro Ravensburg (Wifo) teilt diese Einschätzung, hießt es in einer Pressemitteilung des Interessenvertreters.

„Digitalisierung betrifft alle Wirtschaftsbranchen und ist zu einem wichtigen Standortfaktor für Städte geworden“, wird Wifo-Geschäftsführer Eugen Müller darin zitiert. Das im Fokus stehende „digitale Stadterlebnis“ ist vor allem für den Handel und den Tourismus in Ravensburg von Bedeutung. Die Stadt werde ihre Attraktivität und Lebendigkeit nur behalten, wenn sie den zunehmend hybrider werdenden Kunden und Besuchern auch Bequemlichkeit und Erlebnis in der digitalen Stadt biete, ist Wifo-Vorstandssprecher Norbert Martin laut des Schreibens überzeugt und verweist auf E-Government-Möglichkeiten, mobiles Bezahlen und sonstige Mehrwerte. Gerade die Verknüpfung von Angeboten aus Einkauf, Kultur und Tourismus lade Besucher zu längeren Verweilzeiten in der Ravensburger Innenstadt ein. Das wiederum führe zu höheren Frequenzen in den Ladengeschäften und gegebenenfalls auch zu Umsatzsteigerungen, hatte Müller Ende Februar in einem Brief an Oberbürgermeister Daniel Rapp geschrieben. Das Wirtschaftsforum begrüße die Umsetzung eines „digitalen Stadterlebnisses“ in Ravensburg sehr, betont Müller in dem Brief und sage eine aktive Teilnahme im Planungsprozess zu. „Wir sehen uns hier als Partner, der auch den ‚digitalen Ravensburger Weg‘ gemeinsam mit der Stadt gehen möchte“, betont Wifo-Vorstandsmitglied Susanne Nebel in dem Pressetext.

Infoveranstaltungen für Mitglieder

Über Themenabende, Besichtigungen und Vorträge bietet Wifo seinen Mitgliedern Hilfestellung in Sachen Digitalisierung. Zum Thema Glasfaser im Gewerbegebiet Mariatal etwa findet am Mittwoch, 17. April, um 16 Uhr im Mariataler Fleischmarkt eine Informationsveranstaltung statt.