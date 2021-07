Gemeinsam 2,3 Millionen Kilometer geradelt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vom 12.06. bis 02.07.2021 radelten der Landkreis Ravensburg sowie 23 Städte und Gemeinden beim STADTRADELN, einer Kampagne des internationalen Netzwerkes Klima-Bündnis, um die Wette. In diesem Zeitraum legten 8.823 Radelnde 2.346.826 Kilometer auf dem Fahrrad zurück. „Wie bereits letztes Jahr können wir wieder eine Steigerung von fast eine Million Radkilometer im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen“, freut sich Landrat Harald Sievers über die hohe Beteiligung. Insgesamt radelten 530 Teams gemeinschaftlich, darunter Unternehmen, Schulen, Parteien, Vereine und Verwaltungen. Alle mit dem Fahrrad gefahrenen Kilometer wurden addiert und haben im Aktionszeitraum zu dem Spitzen-Ergebnis des vierten Platzes in der bundesweiten Wertung geführt. Der Gemeinde Altshausen ist es mit 372.964 km sogar erneut gelungen, den ersten Platz in der Kategorie unter 10.000 Einwohner/innen einzunehmen. Fahrradaktivste Kommune im Landkreis Ravensburg ist ebenfalls Altshausen, gefolgt von Ravensburg mit 371.877 km, Isny im Allgäu mit 220.859 km, Leutkirch im Allgäu mit 200.271 km und Newcomer Bad Wurzach mit 186.024 km. Auf Kilometer pro Einwohner/in betrachtet, liegen drei kleine Gemeinden ganz vorne: Ebenweiler mit 94,51 km, Altshausen mit 90,88 km und Fleischwangen mit 82,10 km. Auf Platz drei und vier stehen Isny im Allgäu (15,12 km) und Bodnegg (13,34 km).

Auf Kreisebene wurde das STADTRADELN von Kerstin Dold koordiniert, der Klimaschutzmanagerin des Landkreises. Besonders freut sie sich über die steigende Anzahl an teilnehmenden Städten und Gemeinden im Landkreis und, dass sich kleine Gemeinden erfolgreich an der Aktion beteiligen. Die folgenden Teams im Landkreis haben sich an die Spitze der einzelnen Bewertungskategorien geradelt: Fahrradaktivstes Team (meiste km gesamt): Platz 1: Radteam MI-KA Sports, Altshausen (58.047 km), Platz 2: Bildungszentrum St. Konrad, Ravensburg (40.658 lm), Platz 3: Vetter-Pharma, Ravensburg (36.047 km).

Team mit den fahrradaktivsten Teilnehmenden (meiste km pro Teilnehmende): Platz 1: Team Haisterkirch, Bad Waldsee (1.311 km, 3 Radelnde), Platz 2: Les Clochards de Loire, Landkreis (1.139 km, 4 Radelnde), Platz 3: Die Pfaffs, Altshausen (1.105 km, 2 Radelnde).

Größtes Team (meiste Teilnehmende): Platz 1: Bildungszentrum St. Konrad, Ravensburg (298 Radelnde), Platz 2: Hans-Multscher-Gymnasium, Leutkirch (166 Radelnde), Platz 3: Vetter-Pharma, Ravensburg (158 Radelnde).