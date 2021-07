Gemeinderat verabschiedet drei Amtsleiter in den Ruhestand

Oberbürgermeister Daniel Rapp hat in der Gemeinderatssitzung am 28. Juni drei Amtsleiter in den Ruhestand verabschiedet: Karlheinz Beck, Amtsleiter des Amtes für Schule, Jugend und Sport (heutiges Amt für Bildung, Soziales und Sport), Lothar Kleb, Leiter des Ordnungsamtes und Herbert Krom, Leiter des Bauordnungsamtes. Rapp liess die Schwerpunkte ihrer Tätigkeiten nochmals Revue passieren und bedankte sich bei allen für die geleistete Arbeit, ebenso wie die Fraktionen des Gemeinderates. Beck, Kleb und Krom sind bereits in den letzten Monaten in den Ruhestand eingetreten. Wegen der Einschränkungen in der Corona-Pandemie fanden die Sitzungen des Gemeinderates bisher als Videokonferenz statt. Mit der Verabschiedung wollte die Stadtverwaltung abwarten, bis der Gemeinderat wieder in Präsenz tagen kann. Am 28. Juni war es soweit.