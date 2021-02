Gemeinden müssen Biotop-Verbünde planen – und das nicht nur auf eigenen Flächen

Die Gemeinden sind jetzt aufgefordert, Flächen für Biotope zu suchen. Denn wie im ganzen Land sollen auch im Landkreis Ravensburg Biotopverbünde entstehen.

Dafür gibt es jetzt mit Tanja Westernacher eine eigens dafür beim Landschaftserhaltungsverband Ravensburg angestellte Biotopverbund-Managerin, die das Thema zusammen mit den Kommunen angehen soll. Als Biotope kommen aber nicht nur gemeindeeigene Flächen in Betracht, sondern auch private Flächen, um die sich die Gemeinden kümmern sollen.

Tanja Westernacher ist die Biotopverbundsmanagerin beim Landschaftserhaltungsverband Ravensburg. (Foto: Moritz Ott)

Dieses Vorgehen verlange eine Änderung des Landesnaturschutzgesetzes, erklärt Robert Bauer, der Geschäftsführer des Landschaftserhaltungsverbandes (LEV) Ravensburg. Anstoß dafür habe unter anderem das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ gegeben. „Fachleute sagen, es muss mehr getan werden. Jetzt sind auch die finanziellen Mittel vom Land bereitgestellt worden“, erklärt Bauer.

Artensterben in Oberschwaben und im Allgäu

Und was soll erreicht werden? In der Fachsprache klingt das so: Es sollen die ökologischen Wechselbeziehungen bewahrt und wiederhergestellt werden. Es geht schlicht darum, mehr Lebensraum für Tiere, Insekten und Pflanzen zu schafffen.

Denn tatsächlich leidet die Biodiversität auch hier vor Ort. Durch Zersiedlung der Landschaft und intensive Landwirtschaft sind viele Flächen mittlerweile auch in Oberschwaben und im Allgäu für viele Insekten nicht mehr als Lebensraum geeignet. Es fehlen die heimischen Kräuter. Damit fehlen Amphibien Nahrung und auch Lebensraum. Die Folge: Es kommt zu Artensterben.

Dem sollen Biotopverbünde entgegenwirken, weil sie die Lebensräume wieder schaffen und die geschwächten wieder stärken sollen. „Zum Beispiel sollen auch die Lebensräume entlang von Bächen wieder aktiviert werden“, erklärt Moritz Ott, Biodiversitätsmanager im Landkreis Ravensburg.

Das sind die Ziele

Es sei eine Herausforderung, was zu leisten sei, beschreibt Tanja Westernacher ihre Aufgabe: „Bis 2030 sollen mindestens 15 Prozent der Offenlandfläche umgesetzt werden. Das erste Ziel bis 2023 liegt bei mindestens zehn Prozent.“

Als Offenlandfläche bezeichnet man die Fläche außerhalb von Siedlungen und Wäldern – also jegliche Form von Grün- und Ackerland. Doch noch sei nicht ganz klar, wie hoch die Ausgangslage sind. „Wir fangen auf jeden Fall nicht bei Null an“, kommentiert das Robert Bauer.

Trotzdem kommt viel Arbeit auf den LEV und insbesondere auf die Gemeinden zu. Denn, so erklärt Westernacher, „die Kommunen sind dafür zuständig“. Der LEV kann unterstütztend helfen. „Ich helfe den Gemeinden bei der Umsetzung und die Maßnahmen zu erarbeiten“, so Westernacher.

Bis 2030 müsse jede Gemeinde eine Verbundplanung vorlegen. „Wir müssen die Gemeinden motivieren, jetzt schon mitzumachen und nicht erst bis 2029 zu warten“, sagt Moritz Ott.

Jede Gemeinde muss ran

Für die Region sei es ein Novum, dass die Gemeinden jetzt selbst Geld in die Hand nehmen müssen. Dabei sei es eigentlich gar nicht so außergewöhnlich, dass sich die Gemeinden für solche Biotopverbünde engagieren, berichtet Robert Bauer.

Im Schwarzwald sei das schon Gang und Gäbe. „Die Gemeinden haben dort schon lange verstanden, dass es wichtig ist, die Landschaft intakt zu halten“, sagt er und verweist auf den Tourismus. Wie Tanja Westernacher erklärt, könnten die Gemeinden durch diese Maßnahmen Ökopunkte generieren und dadurch auch noch ökologischen Ausgleich in der eigenen Gemeinde schaffen.

Wichtig seien auch sogenannte Trittstein-Biotope, also auch kleine Biodiversitätsflächen in den Gärten. So könne auch jeder Privatmann seinen Beitrag leisten. Deswegen wolle man den Gemeinden ein Infopaket bieten und den Häuslebauern auch eine Broschüre mitgeben, was jeder einzelne machen kann.

In Isny wurden schon Flächen gesucht

Und die Gemeinde kann auch unscheinbare Flächen ins Auge fassen. „Das kann zum Beispiel die Grünfläche neben dem Spielplatz oder vor dem Rathaus sein. Es muss nicht immer nur die Verkehrsinsel sein“, sagt Moritz Ott. Er verweist an das Vorbild Isny. Die Stadt im Allgäu habe bereits rund 600 Flächen angeschaut und nach werte sie nach Möglichkeiten aus. Zudem wolle man die Bauhöfe im Thema schulen.