Gelungenes Weinfest am Burghaldentorkel

Der Förderverein Burghaldentorkel hat nach zweijähriger Corona-Pause am 24. September wieder ein Weinfest am Burghaldentorkel gefeiert. Das Wetter spielte zwar nicht ganz mit, dennoch sind die Veranstalter nicht unzufrieden. Die Stimmung war trotz des kühlen Wetters ausgezeichnet und die beiden Musiker von „Flirting with Disaster“ sorgten ihrerseits für beste Unterhaltung.

Ehrenamtliche und Vereinsmitglieder waren seit Tagen mit der Organisation beschäftigt. Der Innenraum war schön dekoriert und alles für einen optimalen Verlauf vorbereitet, als die ersten Gäste kommen. Gegen 14 Uhr sind die Plätze gut besetzt. „Den machen Sie wirklich selbst?“, fragt eine Gruppe aus Berlin, die zufällig vorbeigekommen war. „Klar, den Secco machen wir selbst mit unseren Müller-Thurgau Trauben.“ – „Sehr lecker!“ Andere Gäste wollen wissen, wie der Torkel einst funktionierte und eine Gruppe junger Leute verspricht im nächsten Jahr wieder zu kommen. „Uns hat es bei euch ausgezeichnet gefallen.“

Man kennt viele Gesichter, freut sich selbst über jedes Lachen am Tisch und immer wieder wird man kurzerhand in ein schönes Gespräch eingebunden. Da ist zum Beispiel eine Ukrainerin, die das Engagement der Gruppe bemerkenswert findet und in gutem Deutsch von ihrer Heimat berichtet, oder eine junge Amerikanerin mit ihrem zukünftigen, deutschen Mann, beide begeistert von der Stimmung und von der Stadt, oder ein gebürtiger Ravensburger: „Ich war schon so lange nicht mehr hier und bin ich vom Wein wirklich positiv überrascht.“

Eine Gruppe der Weinfreunde aus Taldorf ist gekommen; sie finden besonderen Gefallen am Spätburgunder. Auch hier entwickelt sich ein gutes Gespräch rund um das Thema Wein. Man tauscht Fachwissen und Erfahrungen aus.

Es ist schon fast 18 Uhr, als die Veranstaltung dem Ende entgegen geht. Drei Tische sind noch mit Gästen besetzt, man freut sich über den schönen Moment. Einige kaufen ein paar Flaschen zum Mitnehmen und die letzten Zwiebelkuchen oder Saitenwürste werden verpackt. „Für morgen!“, lacht eine Dame. Dann die Feedback-Runde, man stößt gemeinsam auf den gelungenen Tag an. Der Reinerlös geht wieder an die Hospizstiftung Schussental.