Gelungene Premiere nach dem großen Brand in der Sankt-Jodok-Kirche

Nach dem großen Brand im Jahr 2018 ist am Samstagabend in der St.-Jodok-Kirche in Ravensburg die reparierte Rieger-Orgel wieder in Betrieb genommen worden. Dabei überraschten die Organisten Michael Rische und Udo Rüdinger mit ihrem Können. An den Trompeten glänzten Daniel Klos und Marc Malmer. Gekonnt spielte die Flötistin Claudia Wick, angetreten für die kurzfristig ausgefallene Sopranistin.

In Vertretung von Jodoksgemeinde und „Kirche in der Stadt“ berichtete Pfarrer Hermann Riedle den Konzertgästen von der Reparatur und Reinigung der farbenprächtigen Rieger-Orgel. Rund eineinhalb Jahre, seit März 2018, war sie nicht mehr gespielt worden. Um die Klangkraft der Orgel den neuen akustischen Verhältnissen völlig reversibel anzupassen, wurden hinter den vordersten Pfeifen Holzelemente eingesetzt. Freude erfüllte die Kirche mit dem „Einzug der Königin von Saba“ aus Händels Oper „Salomon“. Hell und klar konturiert wie der Raum erklang die Orgel mit den zwei Trompeten. Vier von insgesamt fünfzehn Programmpunkten waren für diese besonders festliche Formation. An neunter Stelle tönte sie mit dem Allegro von Antonio Vivaldi lebhaft gesteigert.

In der G-Moll-Siciliana von Johann Sebastian Bach antwortete die Orgel mit ihren Flötenregistern auf die Annäherungen der Querflöte. Die Augen spielten mit, als Claudia Wick in hellrotem Kleid vor die Konzertgäste trat. Gekonnt bot sie das vertraute C-Dur-Andante von Wolfgang Amadeus Mozart dar, begleitet von Michael Rische am E-Piano. Losgelöst stieg das Silber der Flöte aus dem feurigen Grund in luftige Freiheit.

Kritisch lauschte das Publikum bei den über das Programm verteilten sechs Stücken für Orgel solo darauf, wie sich der erneuerte Klangkörper macht. Trotz des dämpfenden Eingriffs triumphierend klangstark setzte die „Fanfare“ von Jacques-Nicolas Lemmens ein. Vollkommen den Feinheiten der seelischen Aussprache widmete sich dagegen die „Cantilène Réligieuse“ von Théodore Dubois. Bald darauf überraschte Organist Udo Rüdinger die Zuhörer mit seinem „Klangbild“, einer von zwei Orgel-Improvisationen. Mit wirkungsvollen Crescendi malte er reich an Formen und Farben eine Klanglandschaft, aus der er das Städtchen Ravensburg auftauchen ließ. „Mein Ravensburg im Schwabenland, wie liegst du schön am Schussenstrand“, intonierte die Orgel nach dem Willen des Meisters und zur Erheiterung der Zuhörer.

Mancher Besucher spitzte beim vorletzten Stück des hervorragend gestalteten musikalischen Ablaufs nochmal die Ohren. Auf zwei Flügelhörnern (gespielt von Daniel Klos und Marc Malmer) erklang mit der Orgel innig schmelzend, in Harmonien schwelgend das populäre „Hallelujah“ von Leonard Cohen. Nichts zu wünschen übrig ließ Michael Rische mit der Toccata in h-Moll von Eugène Gigout. Die Rieger-Orgel jauchzte, dramatisierte, dröhnte, drohte, tobte, entfaltete mit ihren Registern Lichtzauber und Tanz der Akkorde. eine Wucht! Der herzliche Beifall bis zum Schluss zurückgehalten gebührte der gelungenen Gesamtleistung.