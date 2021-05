Gelungene Integration

Die Stadt Ravensburg hat ihr Wohnraumprojekt für Geflüchtete in der Robert-Bosch-Straße nach fünf Jahren mit Erfolg abgeschlossen. Wie die Stadt mitteilt, sind die Geflüchteten mittlerweile in privatem Wohnraum untergekommen. Sie alle hätten sich gut in die Gesellschaft integriert. Laut Pressemitteilung engagierten sich seit 2016 viele Helferinnen und Helfer, um die Geflüchteten zu unterstützen.

So wurden die Geflüchteten in Ravensburg integriert

„Die Stadt Ravensburg, die Ravensburger AG, das Deutsche Rote Kreuz und viele andere Helfer haben in diesem fünfjährigen Projekt hervorragend zusammengearbeitet. Das war ein großer Gewinn für die Bewohner der Unterkunft“, wird der Integrationsbeauftragte der Stadt Ravensburg, Martin Diez, in der Pressemitteilung zitiert. Der Stadtverwaltung sei die Integration der Geflüchteten in die Gesellschaft von Anfang an ein wichtiges Anliegen gewesen. Daher gab es in der Robert-Bosch-Straße direkt vor Ort eine Hausleitung. Die Sozialarbeit übernahm der DRK-Kreisverband Ravensburg. Täglich gaben Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter den Menschen Starthilfe und hatten ein offenes Ohr bei Problemen. Sommerfeste, Kleiderbasare, Besuche im Ravensburger Spieleland, Sprachkurse für Mütter, Hausaufgabenbetreuung und vieles mehr halfen den Geflüchteten bei ihrer Integration. Nach dem Motto „Sympathie geht durch den Magen“ verkauften die Geflüchteten auch eigene Gerichte, die in der Gemeinschaftsküche der Unterkunft ausprobiert wurden, auf dem Ravensburger Wochenmarkt.

Vereinsleben hilft Kinder und Jugendlichen

Die Stadt Ravensburg habe dafür gesorgt, dass die Kinder zügig eine Kindertagesstätte oder Schule besuchten. „Diese Hilfsstruktur erwies sich als sehr erfolgreich“, schreibt die Stadt. Immer mehr Bewohnerinnen und Bewohner seien eine Arbeitsstelle vermittelt worden, und Kinder und Jugendliche wurden in Ravensburger Vereinen aktiv.

Weil die Geflüchteten von der Robert-Bosch-Straße inzwischen in privatem Wohnraum untergekommen seien – manche in Ravensburg, manche in anderen Gemeinden – werde die Unterkunft nun nicht mehr benötigt. Die letzten Bewohner zogen am 26. Februar 2021 aus. Während der gesamten Zeit lebten insgesamt 158 Personen in der Unterkunft.

Wie alles begann

Die ersten Geflüchteten waren am 22. März 2016 in das Gebäude eingezogen. Die Stadt brachte dort insbesondere syrische Familien unter. Es gab nicht nur einzelne Zimmer, sondern auch einen Gemeinschaftsraum und eine Gemeinschaftsküche. Die Ravensburger AG hatte neben ihrem Firmengelände kostenlos ein Gebäude mit Lagerräumen und finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt. Die Stadt baute das Gebäude dann so um, dass darin Wohnen für bis zu 81 Personen möglich wurde.