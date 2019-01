Ein Unbekannter ist zwischen Sonntag, 18.30 Uhr, und Montag, 9 Uhr, in eine Gaststätte in der Ravensburger Bahnhofstraße eingebrochen. Im Gastraum brach er laut Polizei zwei Geldspielautomaten auf und stahl das darin befindliche Bargeld in unbekannter Höhe. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751/8033333, zu wenden.