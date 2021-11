Personen, die gegen 3.30 Uhr Verdächtiges in dem Bereich beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0751 / 803 33 33 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Ein bislang Unbekannter hat am frühen Dienstagmorgen die Seitenscheibe eines geparkten Autos in der Uhlandstraße in Ravensburg mit Hilfe eines Backsteins eingeworfen. Das teilt die Polizei mit.

Im Anschluss entwendete der Unbekannte daraus einen Geldbeutel, welcher von außen sichtbar im Seitenfach abgelegt war. Der Wert des entwendeten Diebesguts wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.