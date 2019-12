Geldbörsen in Discountern gestohlen

Mehrere Geschädigte haben der Polizei gemeldet, am Donnerstag in Filialen eines Lebensmitteldiscounters in Ravensburg, Weingarten und Bad Waldsee bestohlen worden zu sein.

In der Schützenstraße in Ravensburg stahlen Unbekannte laut Polizei zwischen 10 und 11.30 Uhr die Geldbörse einer 70-jährigen Frau aus deren Einkaufstasche, die am Einkaufswagen angehängt war. In der Ettishofer Straße in Weingarten stellte ein 89-jähriger Kunde gegen 11 Uhr an der Kasse fest, dass sich seine Geldbörse nicht mehr in der Außentasche seiner Lederjacke befand. Der Rentner wurde offensichtlich Opfer eines Taschendiebstahls. In der Steinenberger Straße in Bad Waldsee wurde einer 60-jährigen Kundin zwischen 11.30 und 12 Uhr die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen. Die Handtasche hatte sie mit ihrer Einkaufstasche am vorderen Ende des Einkaufswagens an einen Haken gehängt.

Personen, die der Polizei Hinweise auf die Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der jeweils örtlich zuständigen Polizeidienststelle (Ravensburg: Telefon 0751 / 8033333, Weingarten: Telefon 0751 / 8036666, Bad Waldsee: Telefon 07524 / 40430) zu melden.