Geld für Ausbau der Suppenküche

NPH (nuestros pequeños hermanos – unsere kleinen Brüder und Schwestern) wurde im Jahre 1954 von Padre William Wasson in Mexiko gegründet. NPH Deutschland e. V., mit Sitz in Karlsruhe, entstand daraus im Jahre 1985 und beschäftigt derzeit 34 Mitarbeiter. Als internationales, christliches Kinderhilfswerk unterstützt es zehn Kinderdörfer in neun Ländern Lateinamerikas, in denen etwa 3200 Not leidende Mädchen und Jungen ein Zuhause gefunden haben. Bereits über 18 000 Kinder sind bei NPH aufgewachsen und haben so den Weg in ein eigenständiges Leben gefunden. Darüber hinaus leistet NPH auch außerhalb der Kinderdörfer umfassende humanitäre Hilfe, die jährlich über 100 000 Menschen erreicht.