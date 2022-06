Impuls zu Pfingsten: Geistreich und kreativ Pfingsten feiern

Urlaub machen, entspannen, auf Berge steigen, in der Sonne liegen – so planen nicht wenige Menschen in unserer Zeit die Pfingsttage, um dann mit neuen Kräften wieder in den Alltag zu starten.

Wir Christinnen und Christen vertrauen darauf, dass uns Menschen auch Kräfte aus der göttlichen Welt zufließen – und das feiern wir im Christentum an Pfingsten. „Ruach elohim“ – dieser Begriff steht in der hebräischen Bibel und bedeutet: göttliche Geist-Kraft. Gemeint ist die Kraft unseres Gottes, die alles ins Dasein gebracht hat, was ist: Das unendlich beeindruckende Universum und all die kleinsten Mikroorganismen und Atome, ohne die eine Evolution nicht möglich gewesen wäre – unsere ganze Schöpfung.

Die Kraft des Ewigen

„Ruach elohim“ ist die Kraft des Ewigen, die in unserer Welt überall dort spürbar wird, wo Frauen und Männer auch in unserer Zeit im Sinne Jesu, des Mannes aus Nazareth, die Gesellschaft fantasievoll und verantwortlich mitgestalten. Sie wird erlebbar, wo sich Christinnen und Christen reflektiert und mutig für ein gerechteres und friedlicheres Zusammenleben zwischen den Menschen und unter den Völkern einsetzen.

Diese Kraft aus der ewigen Wirklichkeit sprengt die Grenzen zwischen Generationen, zwischen Frauen und Männern, zwischen Fremden und Einheimischen und zwischen Religionen und Kulturen. Sie macht uns Menschen selbstbewusst und stark.

Befreiend aber nicht ohne Risiko

Sich mit der göttlichen Geist-Kraft einzulassen, ist befreiend aber nicht ohne Risiko: Sie ermutigt zum Loslassen von Zwängen und lieb gewordenen Ideen. Sie mahnt zur Veränderung überall dort, wo festgefahrenes Denken und lieblose Strukturen das wirkliche Leben und das Glück der Menschen behindern. Das gilt auch für unsere römisch-katholische Kirche – vor allem für die Zulassung von Männern und Frauen zu den Weiheämtern oder für Fragen des kirchlichen Arbeitsrechts.

Wie die Geist-Kraft berührt

Eine veränderte Sprache in der Liturgie und in der Verkündigung durch heutige Dichterinnen und Dichter, die sich von dieser Geist-Kraft inspirieren lassen, würde befreien und neu zu philosophischen Diskussionen herausfordern.

Die Kraft unseres Gottes paktiert niemals mit der Angst. „Ruach elohim“ – die Geist-Kraft berührt – auf einem Berggipfel mit einer Aussicht, die uns Menschen zum Innehalten und Staunen bringt. Sie berührt – an einem Strand mit der unendlichen Weite des Meeres. Sie berührt – in einem stillen Augenblick in einer romanischen Kirche, die von vergangenen Jahrhunderten erzählt.

Ich wünsche Ihnen, dass Sie die Pfingstzeit geist-reich und kreativ feiern, egal, wo Sie sind.