Geistliche Impulse über Kar- und Ostertage

Während der Corona-Pandemie möchte die Seelsorgeeinheit Ravensburg-West mit ihren Gemeindemitgliedern und mit interessierten Christen in Ravensburg und Umgebung verbunden sein. Deshalb veröffentlicht sie Videos auf ihrem Youtube-Kanal „Seelsorgeeinheit Ravensburg-West“. Bisher seie drei geistliche Impulse zum vierten und fünften Fastensonntag und zu Palmsonntag veröffentlicht worden. Weitere würden zu Karfreitag und zur Osternacht folgen. Interessierte finden die jeweiligen Impulse unter www.kath-rv.de, wo es einen Link zu Youtube gibt. Zudem brennt am Ostersonntag und in der Woche nach Ostern die neue gesegnete Osterkerze in der Dreifaltigkeitskirche. Jeder könne seine Kerzen daran entzünden. Kleine Osterkerzen können gegen eine Spende mitgenommen werden (Geld in den Opferstock werfen).