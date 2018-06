Geismayr/Pernsteiner holen dritten Etappensieg in Folge

Mit einem Husarenritt auf der vierten Etappe von Livigno nach Bormio haben sich Daniel Geismayr und Hermann Pernsteiner vom Team KJC Ravensburg/Centurion Vaude nicht nur den dritten Tagessieg in Folge gesichert, sondern zugleich auch noch das Gelbe Trikot der Gesamtführenden bei der Bike-Transalp.

Daniel Geismayr und sein Teampartner Hermann Pernsteiner konnten auf der Etappe 45,3 Sekunden auf die bis dato Führenden Alban Lakata und Kristian Hynek vom Ergon-Topeak-Racing-Team herausfahren und haben damit mit 5,9 Sekunden Vorsprung die Leader-Trikots ergattern. Das ist ein denkbar knapper Vorsprung, die 19. Bike-Transalp könnte wohl kaum spannender sein.

Die vierte Etappe war vor allem geprägt durch einen extrem langen Schlussanstieg mit über 1000 Höhenmetern zum höchsten Berg des Rennens, dem Bocchetta di Forcola auf fast 2800 Metern. Jedoch fiel die Entscheidung nicht bergauf, sondern in der darauffolgenden langen Abfahrt hinunter ins Ziel nach Bormio. „Wir haben alle oben auf der Bocchetta di Forcola gelitten. Danach haben wir in der Abfahrt attackiert“, sagte KJC-Biker Hermann Pernsteiner, „wir haben dieses Jahr ein sehr gutes Paket. Wir sind bergauf stark, und wir können auch bergab schnell fahren.“ Die noch anstehenden drei Etappen über Mezzana und Trento bis ins Ziel nach Arco versprechen Mountainbike-Hochspannung auf allerhöchstem Niveau, denn noch stehen 228 Kilometer und einige Berge vor den Athleten. „Im Moment ist die Freude im gesamten Team Centurion Vaude über diesen Erfolg erst einmal riesig“, so Teamchef Richard Dämpfle. Die zweite Paarung des Ravensburger Teams um Markus Kaufmann und Jochen Käß erreichte das Ziel auf dem fünften Platz, die beiden sind in der Gesamtwertung aber mit Rang vier ebenfalls noch solide dabei.