Gegner bewusstlos geschlagen - SV Oberzell trennt sich von Kapitän

Fußball-Landesligist SV Oberzell hat harte Konsequenzen aus dem Vorfall nach der 1:2-Heimniederlage gegen den FV Rot-Weiß Weiler am vergangenen Samstag gezogen. Wie der Verein am späten Montagabend mitteilte, hätten „sich der Vorstand und die Trainer gemeinsam dazu entschieden, sich von dem Spieler Ando Gomes dos Santos mit sofortiger Wirkung zu trennen“. Hintergrund ist ein Schlag gegen Gästespieler Sandro Brugger am Eingang zum Kabinentrakt.

Wie sehr der Samstagabend in dem Verein nachwirkt, zeigten die ersten Sätze in der ausführlichen Stellungnahme: „Angesichts der Vorfälle nach dem oben benannten Spiel ist auch die Vorstandschaft des SV Oberzell tief betroffen und geschockt angesichts der Ausmaße. Natürlich verurteilt auch der SV Oberzell jegliche Form von Gewalt auf und neben dem Sportplatz auf das Schärfste.“

Gespräche mit Beteiligten

Unter diesem Eindruck luden die SVO-Verantwortlichen am Montagabend verschiedene Beteiligte zum Gespräch ein, um die Vorkommnisse aufzuarbeiten. Vorstand und sportliche Leitung hatten den „Vorfall nach dem Spiel nicht selbst wahrgenommen“. Deshalb sei es ihnen wichtig gewesen, die Beteiligten zunächst selbst zu hören. Mit eindeutigem Ergebnis: „Die verschiedenen Gespräche haben deutlich werden lassen, dass es unmittelbar vor dem Eingang, als die Spieler zu ihren Kabinen gehen wollten, zu der besagten körperlichen Auseinandersetzung gekommen ist. Nach Auswertung aller Berichte und den Gesprächen mit den Spielern selbst, hat sich der Vorstand und die Trainer gemeinsam dazu entschieden, sich von dem Spieler Ando Gomes dos Santos mit sofortiger Wirkung zu trennen.“

Im Laufe des Montags hätten verschiedene Gespräche mit dem FV Weiler stattgefunden. Abteilungsleiter Peter Baur habe etwa mit dem betroffenen Spieler Sandro Brugger telefoniert. „Natürlich war es unserem Verein ein großes Anliegen, dass wir uns bei dem betroffenen Spieler auch von Vereinsseite entschuldigen. Wir bedauern natürlich seine Verletzung sehr und wünschen ihm auch auf diesem Wege eine schnelle Genesung. Wir möchten an dieser Stelle auch darauf hinweisen, dass Herr Gomes dos Santos ebenfalls zu dem Spieler Kontakt aufgenommen hat, um sich bei diesem zu entschuldigen“, heißt es in der Stellungnahme weiter.

Brugger ins Krankenhaus

Brugger wurde am Samstag mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung ins Krankenhaus eingeliefert. Nach dem Schlag war er kurzzeitig bewusstlos. Nach einer Nacht zur Beobachtung konnte er das Krankenhaus am Sonntag wieder verlassen. Bei Weiler äußerte sich Trainer Jürgen Kopfsguter bestürzt zu dem Vorfall: „Ich habe es bisher noch nie erlebt, dass nach dem Spiel die Polizei kommt. Es war ein schwarzer Tag für den Amateurfußball“, sagte er der „Westallgäuer Zeitung“. Grundsätzlich habe er die Hoffnung, dass die Sache „für alle Beteiligten so ausgeht, dass es ein Schuss vor den Bug war“. Kopfsguter und Baur haben nach Angaben des SV Oberzell am Montag ebenfalls telefoniert. Der Vorstand des SVO werde in absehbarer Zeit, auf jeden Fall vor dem nächsten Spiel der beiden Vereine, ein gemeinsames Gespräch auf Vorstandsebene anregen.

In der Mitteilung wies der SV Oberzell abschließend ausdrücklich darauf hin, dass sich die zwei eingeteilten Ordner des Vereins „vorbildlich verhalten“ hätten. Zehn Minuten vor dem Schlusspfiff, als sich abgezeichnet habe, dass das Spiel hektischer wird, seien zwei weitere Ordner zugeteilt worden. Alle hätten versucht, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, die Gemüter aller Beteiligten zu beruhigen und schlichtend auf diese einzuwirken. „Die Aktion vor den Kabinengängen sei aber derart überraschend gekommen, „dass dies nicht verhindert werden konnte“.