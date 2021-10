Gegentor mit der Schlusssirene: Rams bleiben weiter sieglos

HC Lustenau – HCL Vogt 35:25 (16:8). – Der HCL Vogt hat in der Bezirksliga klar in Lustenau verloren. Beim 25:35 (8:16) blieben die Vogter hinter den eigenen Erwartungen zurück. Schon im Vorfeld war klar, dass die Vorarlberger den körperbetonten, tororientierten Handballstil mögen und gerne zeigen. Vogt kam schlussendlich nicht ins Spiel und musste sich die Niederlage größtenteils selbst zu schreiben. Nach gutem Start, kippte die Partie bereits früh für Lustenau.

Weiteres Spiel in der Bezirksliga:

In der Handball-Bezirksliga hat der TSB Ravensburg seine zweite Heimniederlage der laufenden Saison kassiert. Gegen den HV RW Laupheim unterlagen die Rams am vergangenen Samstag durch einen Last-Minute-Treffer von Maximilian Ludescher mit 23:24 (13:11). Mit 1:5 Punkten der TSB damit auf dem achten Tabellenplatz.

Laupheim erwischte den besseren Start und lag in den ersten 20 Minuten fast durchgängig vorne. Die Ravensburger hatten Mühe, den Anschluss nicht zu verlieren – und doch schafften sie es in der 23. Minute sogar in Führung zu gehen. Niklas Bruder traf zum 11:9, zur Pause stand es 13:11. Nach Angaben des TSB hätte der Vorsprung aber deutlicher sein müssen. „Das Schiedsrichtergespann belegte Fouls der Laupheimer (Mario Geiß und Ludescher, Anm. d. Redaktion) mit Zeitstrafen. Ravensburg hätte mit den Feldspielern nur vier Abwehrspieler bezwingen müssen. Das gelang nicht“, berichtet der Handball-Bezirksligist. „Die Zuschauer erwarteten eine Leistungssteigerung zur zweiten Hälfte.“

Finn Briel beeindruckt

Die Forderung wurde aber nicht erfüllt und nach dem 16:15 durch Max Reiner (43.) liefen die Schussentäler wieder einem knappen Rückstand hinterher. „Der Angriff war weit weg von Effizienz, die Erfolgsquote bei den Strafwürfen war genauso unterklassig“, analysierte der TSB. Von der Kritik ausgenommen wurde Patrik Häffner, der mit acht Toren auf Kurs war und 12 Sekunden vor Schluss zum 23:23 traf. Mit dem Ertönen der Schlusssirene war dann allerdings Ludescher erfolgreich und sorgte für die zweite Heimniederlage des TSB.

Ein Lichtblick war Finn Briel. Der Abwehrspieler aus den A-Junioren beeindruckte bei seinem Debüt durch gutes Stellungsspiel.