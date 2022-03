Gegen Tor geprallt und das Weite gesucht

Wie jetzt erst angezeigt wurde, hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer das Tor einer Grundstückseinfahrt in der Eugen-Bolz-Straße in Ravensburg beschädigt.

Der Unbekannte prallte laut Polizei gegen das Tor und suchte im Anschluss das Weite, ohne sich um den Schaden in Höhe mehrerer Hundert Euro zu kümmern. Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Telefon 0751/8033333 entgegen.