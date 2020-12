Gegen Linienbus geprallt

Beim Wechsel der Fahrspur in der Ravensburger Schussenstraße hat am Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr ein Autofahrer einen Linienbus übersehen. Der 54 Jahre alte VW-Fahrer stieß nach Angaben der Polizei seitlich gegen den Bus und verursachte einen Schaden von insgesamt etwa 3000 Euro. Nach der Kollision hielt der VW-Fahrer zwar kurz an, fuhr im Anschluss aber weiter. Über sein Kennzeichen konnte er identifiziert werden und gelangt nun wegen Verkehrsunfallflucht zur Anzeige.