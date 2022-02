Gegen Hauswand gefahren

Noch unbekannt ist der Autofahrer, der am Mittwoch gegen 13 Uhr in der Freiherr-von-Stein-Straße gegen die Hauswand des Gebäudes einer Physiotherapie-Praxis gefahren ist. Der Verursacher suchte im Anschluss das Weite, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro zu kümmern, teilt die Polizei mit. Personen, die sachdienliche Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg unter Telefon 0751 / 8 03 33 33 in Verbindung zu setzen.