Gegen Gewalt in der Geburtshilfe

Nicht alle Frauen erinnern sich gerne an die Geburt ihres Kindes. „Es ist erschreckend, dass viele Frauen in geburtshilflichen Einrichtungen auf der ganzen Welt einen geringschätzenden und missbräuchlichen Umgang erfahren – auch in Deutschland“, wird die Kritik des Deutschen Hebammenverbandes in einer Pressemitteilung der Caritas zitiert.

Seit einigen Jahren machen betroffene Frauen am 25. November, dem weltweiten „Roses Revolution Day“, diesen missbräuchlichen Umgang sichtbar, indem sie Rosen und ihren Geburtsbericht oder einen Brief an die Geburtshelfer dort niederlegen, wo ihr Kind geboren wurde. Schifra – das Netzwerk Schwangerschaft im Landkreis Ravensburg, zu dem neben Hebammen, Seelsorge und Frühförderstelle Mobile auch die Katholische Schwangerschaftsberatung der Caritas Bodensee-Oberschwaben und pro familia Ravensburg gehören – unterstützt den „Roses Revolution Day“.

Viele Gebärende in aller Welt erfahren eine missbräuchliche und vernachlässigende Behandlung in geburtshilflichen Einrichtungen, so die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Das verstoße nicht nur gegen das Recht der Frauen auf eine respektvolle Versorgung, sondern könne darüber hinaus deren Recht auf Leben, Gesundheit, körperliche Unversehrtheit und das Recht auf ein Leben ohne Diskriminierung verletzen. Auch in Deutschland werde zu wenig betreut und zu viel interveniert, kritisiert die Theaterpädagogin und Lehrerin Mascha Grieschat. Sie hat nach eigenen negativen Geburtserfahrungen die „Initiative für eine gerechte Geburtshilfe“ ins Leben gerufen.

Vor allem Personalmangel und Zeitdruck hätten zur Folge, dass manche Frauen sich nicht ausreichend betreut fühlen, so Naomi Redmann von Pro Familia Ravensburg in dem Schreiben. Mit dem Aktionstag verschiebe sich der Fokus von Selbstbestimmung hin zu Gewalt in der Geburtshilfe – einem großen gesellschaftlichen Tabu. „Wir möchten dieses Tabu brechen und Betroffenen eine Möglichkeit geben, über das Erlebte zu sprechen“, wird Elke Mayer von der Katholischen Schwangerschaftsberatung der Caritas widergegeben.