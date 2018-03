Gegen die „Lebenslänglichkeit“ der Räte

Der Ravensburger Abgeordnete und Stadtschultheiß Franz von Zwerger hat sich vor mehr als 170 Jahren für mehr Transparents bei kommunalpolitischen Streitfragen stark gemacht. So fand die erste öffentliche Sitzung des Ravensburger Gemeinderats am 24. Juli 1848 statt. Die damalige „Lebenslänglichkeit“ der Gemeinderatsmandate wurde ein Jahr später durch eine Änderung der Gemeindeordnung abgeschafft.

Zuvor galt folgende Regelung: Das württembergische Verwaltungsedikt von 1822 hatte für neu gewählte Gemeinderäte eine Probezeit von zwei Jahren festgelegt; wurden sie in der danach anstehenden Wahl bestätigt, so waren sie auf Lebenszeit im Amt. Diese Regelung sollte aus Sicht der Regierung zu personeller Stetigkeit und reibungsloser Verwaltungstätigkeit beitragen, die Gemeinderäte vor „Volkslaunen“ schützen und besser zu gegebenenfalls auch unpopulären Entscheidungen befähigen.

„Lebenslängliche“ Ratsmitglieder

Mitte der 1830er-Jahre bestand auch der Ravensburger Gemeinderat fast ausschließlich aus „lebenslänglichen“ Mitgliedern. Wahlen waren nun ein recht seltenes Ereignis, erforderlich eigentlich nur bei krankheitsbedingtem Ausscheiden, Tod oder Wegzug eines Mandatsträgers. Ähnlich wie im Rat der ausgehenden reichsstädtischen Zeit wurden Verkrustungserscheinungen deutlich, einzelne Räte zeigten sich den Anforderungen ihres Amtes nicht voll gewachsen, es fehlte der gelegentliche frische Wind. Manche nutzten die Möglichkeit, neben dem prestigeträchtigen, aber ehrenamtlichen Gemeinderatsposten noch ein einflussreiches und bezahltes Amt in der Stadtverwaltung zu übernehmen.

1836 entfachte die liberale Bewegung im Königreich Württemberg, publizistisch wirkungsvoll unterstützt von der in Stuttgart erscheinenden Zeitung „Der Beobachter“, eine Kampagne gegen die „Lebenslänglichkeit“ der Gemeinderäte und für die Abhaltung von Wahlen in periodischen Abständen. Im württembergischen Landtag zählte der Ravensburger Abgeordnete und Stadtschultheiß Franz von Zwerger zu jenen, die dieses Anliegen klar unterstützten. Er sprach sich 1836 dafür aus, „daß die Gewalt, welche der einzelne Bürger über seine Mitbürger erhält, nicht lebenslänglich, sondern auf eine gewisse Zeit beschränkt ist“. In manchen Gemeinden seien „die Verhältnisse so sehr ineinander verflochten“, dass es praktisch unmöglich sei, einen Gemeinderat nach der zweijährigen Probezeit nicht wiederzuwählen; manche strengten sich in dieser Phase zunächst durchaus an, ließen jedoch nach der Wiederwahl auf „Lebenszeit“ hinsichtlich ihrer Einsatzbereitschaft und Präsenz zu wünschen übrig. Vorerst blieben solche parlamentarische Vorstöße noch ohne Resultat. Aber mit der Zeit gewannen diese Ideen auch in der Ravensburger Bürgerschaft und selbst in den Reihen des Gemeinderats mehr und mehr an Boden.

Bekannte Persönlichkeiten wie der Kaufmann und Papierfabrikant Ulrich Christoph Gradmann oder der Rechtsanwalt Carl Friedrich Zaisser erklärten zu Beginn der 1840er-Jahre ihren Verzicht auf eine „lebenslängliche“ Wiederwahl nach der zweijährigen Probezeit; der immerhin bereits seit 14 Jahren dem Gemeinderat angehörende Kaufmann Lorenz Möhrlin bat 1844 um seine Entlassung und führte als Grund an: „Die Kundgebung eines großen Teils der hiesigen Bürgerschaft gegen die Lebenslänglichkeit der Magistratspersonen [Gemeinderäte, d. Verf.]“.

Sowohl Zaisser als auch Möhrlin stellten sich einige Zeit später, nach einer „taktischen“ Pause gewissermaßen, wieder zur Wahl für eine zweijährige Probezeit – durchaus mit Erfolg und nun mit frischer Legitimation durch die Bürger. Eine Aufbruchsstimmung in der kommunalen Politik war spürbar, Wahlen fanden nun häufiger statt. Dennoch war Ende 1847 von den 14 Gemeinderatsmitgliedern noch immer die Hälfte auf „Lebenszeit“ im Amt, bei manchen lag die Wahl mehr als 20 Jahre, bei einem sogar stolze 36 Jahre zurück.

Dieser Zustand ließ sich nun aber nicht mehr lange aufrechterhalten. Unter dem Eindruck der revolutionären Ereignisse erklärten sie im April 1848 ihren Rücktritt und es wurde eine Neuwahl angesetzt. Landesweit wurde die „Lebenslänglichkeit“ der Gemeinderatsmandate schließlich durch eine Änderung der Gemeindeordnung vom 6. Juli 1849 abgeschafft. Nun galt für Gemeinderäte eine Amtszeit von sechs Jahren; alle zwei Jahre war ein Drittel des Gremiums neu zu wählen; eine Bestätigung im Amt war möglich.

Eine weitere populäre Kampagne der liberalen Bewegung zielte in den 1840er-Jahren auf die fehlende Öffentlichkeit der Gemeinderatssitzungen und überhaupt der kommunalen Entscheidungsprozesse. Bereits 1839/40 erschienen im „Landboten am Bodensee“, einer Beilage der örtlichen Zeitung („Intelligenzblatt“), Artikel über den „Werth der Oeffentlichkeit“ und über „Feinde der Oeffentlichkeit“. Und im „Intelligenzblatt“ wurde ab 1843 über Eingaben aus zahlreichen württembergischen Städten, darunter auch Ravensburg, zugunsten der Öffentlichkeit und Mündlichkeit bei Strafverfahren berichtet.

Der in Stuttgart erscheinende „Beobachter“ forderte schließlich Anfang 1846 die Gemeinden des Landes auf, ihre Verhandlungen öffentlich zu machen. Als die Gemeinderäte von Aalen und Vaihingen dem nachkamen, begannen die Dämme zu brechen. Bereits am 23. Februar sprach sich der Ravensburger Stadtschultheiß Franz von Zwerger dafür aus, dass von nun an „alle Verhandlungen des Stadtraths [Gemeinderat, d. Verf.] in administrativen, gerichtlichen, wie polizeilichen Sachen öffentlich seyn, und alle Steuerpflichtigen, welche das active Wahlrecht besitzen, den Zutritt zu jenen haben“ sollten. Als Vorteile führte er auf: wachsendes politisches Interesse der Bürger, eine bessere Kontrolle der „gesetzlichen Behandlung“, größeres Vertrauen in den Gemeinderat, kurzum eine „Förderung des allgemeinen Wohls“.

Vorreiter in Sachen Transparenz

Die kommunalen Gremien – Gemeinderat, Bürgerausschuss, Stiftungsrat – schlossen sich dem Vorstoß Zwergers an. Doch wurden die Beschlüsse der Ravensburger Reformer, die auf diesem Feld der Offenheit und Transparenz ganz offensichtlich Vorreiter in Oberschwaben waren, vom Oberamt auf Weisung des Innen- und Justizministeriums als nicht mit den Bestimmungen des Verwaltungsedikts vereinbar und somit für ungültig erklärt. Erst im Revolutionsjahr 1848 hob die neue württembergische Regierung das Verbot der Öffentlichkeit solcher Sitzungen schließlich auf.

So konnten der Ravensburger Gemeinderat und Bürgerausschuss am 29. Juni 1848 beschließen, „volljährigen Gemeindegenossen“ den Zutritt zu den Verhandlungen in „Gemeindeangelegenheiten“ und „so weit die Räumlichkeit es gestattet“ zu ermöglichen. Die erste öffentliche Sitzung des Gemeinderats fand dann wenige Wochen später, am 24. Juli 1848, statt. Durch die schon erwähnte Änderung der württembergischen Gemeindeordnung (6. Juli 1849) wurde die Öffentlichkeit von Gemeinderatssitzungen schließlich landesweit offiziell festgelegt und somit diese Errungenschaft der Revolution beibehalten.