Gegen bekannte Gesichter

Die U23 des FV Ravensburg hat am Sonntag (15 Uhr) in der Fußball-Landesliga einen ganz besonderen Gast: Bei Aufsteiger FV Bad Schussenried spielen gleich drei Ex-Ravensburger.

Florian Harsch, Simon Kraft und Felix Bonelli sind vor einem guten Jahr vom FV Ravensburg zum FV Bad Schussenried gewechselt. Ihre Mission: am Aufstieg in die Landesliga mitarbeiten. Alle drei hatten ihren Anteil daran, dass Schussenried zum sechsten Mal den Aufstieg gepackt hat. Harsch im Tor, Kraft im Mittelfeld und natürlich Bonelli ganz vorne, der mit 38 Toren der überragende Goalgetter der Bezirksliga Donau war.

Der Torjäger startete auch in der Landesliga gleich wieder durch. Im Pokal gegen Aulendorf ein Dreierpack, zwei Treffer beim ersten 5:1 zum Ligaauftakt gegen Mitaufsteiger Nusplingen, das 1:0 in Ostrach. Dort allerdings kassierte Bonelli die Rote Karte und sein Team noch den Ausgleich. Seitdem müssen die Schussenrieder ohne ihren Stürmer klarkommen. Auch im Spiel gegen seinen Ex-Club wird der 23-Jährige noch fehlen. Längerfristig ausgefallen ist zudem Sebastian Wildenstein, der drei Tore in drei Spielen erzielte. Der Stürmer wurde am Meniskus operiert und fehlt voraussichtlich bis zur Winterpause.

Auf diese Weise um ihr Torjäger-Duo dezimiert, trat der FV Bad Schussenried am vergangenen Mittwoch gegen den SV Mietingen an – und kassierte prompt die erste Saisonniederlage (0:2). Trotzdem haben die Schussenrieder den besten Saisonstart aller Aufsteiger hingelegt – unter einem neuen Trainer, nachdem Meistertrainer Arndt Schlichtig seinen Vertrag nicht verlängert hatte: Daniel Amann, Ex-Spieler und -Jugendtrainer des SV Mochenwangen, hat seine erste Station bei den Aktiven gleich in der Landesliga.

Fabian Hummel, der Trainer der U23 des FV Ravensburg, rechnet mit einem defensiven Gegner: „Schussenried steht weit hinten und setzt von da aus seine Nadelstiche.“ Auch wenn diese Nadelstiche ohne die beiden Stürmer wohl weniger gefährlich ausfallen werden: „Wir werden auf keinen Fall überheblich in dieses Spiel gehen, sondern mit dem Respekt, der Schussenried gebührt“, stellt Hummel klar und zurrt gleichzeitig die Zielrichtung fest: „Wir wollen dieses Spiel gewinnen.“

Was den Kader anbelangt, kann Hummel deutlich entspannter in die Partie gegen den Aufsteiger gehen: Unter anderem stehen die beiden im Spiel in Weiler Rot-gesperrten Spieler, Innenverteidiger Tim Kibler und Außenverteidiger Darius Fitz, wieder zur Verfügung. Torhüter Luka Borgelott muss Hummel zwar zur ersten Mannschaft ziehen lassen, weil sich dort Haris Mesic im Heimspiel gegen Oberachern verletzt hat. Genau zum richtigen Zeitpunkt ist jedoch Stefan Kovachevikj spielberechtigt – der 19-Jährige trainiert schon seit einigen Wochen mit der Mannschaft und durfte in Laupheim zum ersten Mal auf der Bank Platz nehmen. Hummel baut auf seinen jungen Keeper: „Die Rückmeldungen von unserem Torwarttrainer Andreas Wagner sind positiv.“