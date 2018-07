Gegen Auto gefahren und davon geflüchtet

Laut Polizei ist ein Sachschaden von rund 1000 Euro bei einem Verkehrsunfall am Dienstag zwischen 13.30 Uhr und 16.45 Uhr in einem Parkhaus in der Ulmer Straße entstanden. Ein unbekannter Autofahrer prallte gegen die Frontstoßstange eines im ersten Obergeschoss geparkten VW Sharan und fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, wenden sich bitte an das Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751 / 8033333.