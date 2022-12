Geflohener Strafgefangener aus Ravensburg in Vorarlberg festgenommen

Der Mann, der am 6. Dezember aus dem Zentrum für Psychiatrie in Weißenau geflohen ist und seither gesucht wurde, ist am Samstag gefasst worden. Er wurde von der österreichischen Polizei im Kleinwalsertal aufgegriffen und widerstandslos festgenommen. Das geht aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg hervor. Zwischenzeitlich wurde der 37-Jährige laut Mitteilung nach Deutschland überstellt und zurück in das Zentrum für Psychiatrie gebracht.

Der Mann war am 5. Dezember gegen 20 Uhr aus dem Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg in Weißenau verschwunden, wo er aufgrund eines Urteils des Landgerichts Ravensburg untergebracht war. Die Polizei fahndete mit einem öffentlichen Aufruf nach ihm. Er galt aber nicht als gemeingefährlich.

Der 37-Jährige war bereits der dritte Gefangene in kürzester Zeit, der aus dem Weißenauer Zentrum für Psychiatrie entwichen ist. Mitte und Ende November waren zwei Männer während des Ausgangs geflohen. Beide konnten innerhalb weniger Tage gefasst werden.