Getürmte Insassen aus dem Zentrum für Psychiatrie: Jetzt spricht die Einrichtungsleitung

Der 21-Jährige, dem am vergangenen Freitag aus der forensischen Abteilung des Zentrums für Psychiatrie Weißenau (ZfP) die Flucht gelungen war, ist gefasst. Offensichtlich führte die öffentliche Fahndung zu einem Erfolg.

Ein Zeuge erkannte den Mann am Dienstagmorgen in Esslingen und alarmierte die Polizei. Der 21-Jährige hatte im Juli 2022 einen Mann auf offener Straße mit einem Messer schwer verletzt, war aber für schuldunfähig gehalten und daher in die forensische Abteilung in Ravensburg eingewiesen worden.

In der forensischen Psychiatrie werden psychisch kranke und suchtmittelabhängige Rechtsbrecher behandelt. Strafgefangene sind das nicht, da sie für ihre Tat nicht von einem Gericht verurteilt wurden. Ziel ist es, sie psychisch und sozial zu stabiliseren, aber auch Sicherheit für die Öffentlichkeit zu garantieren, damit es bei ihnen zu keinen weiteren Verbrechen kommt.

In der Weißenauer Forensik leben 193 Personen

Weißenau gehört zum ZfP Südwürttemberg, ebenso wie Zwiefalten und Bad Schussenried. Suchtmittelkranke werden im Ravensburger Süden nicht untergebracht, sondern ausschließlich Menschen mit psychischen Erkrankungen. Nach Aussage von Roswita Hietel-Weniger, Ärztliche Direktorin der Forensischen Klinik in Weißenau, sind in dieser Abteilung derzeit 193 Personen eingewiesen. Darunter gebe es nur sehr wenige Sexualstraftäter. Besonders schwere Fälle werden landesweit in Wiesloch in einem speziell gesicherten Bereich untergebracht.

Zwischen Mitte November und Anfang Januar gab es vier Fälle in Weißenau, bei denen Personen aus dem ZfP entwichen sind. Fachleute unterscheiden zwischen „Entweichung“ und „Ausbruch“.

Bei einem Ausbruch werden Sicherheitseinrichtungen gewaltsam überquert, was es laut Udo Frank, Leiter des Zentralbereichs Maßregelvollzug beim ZfP Südwürttemberg, in den vergangenen 30 Jahren nicht gegeben habe; Versuche allerdings schon.

17 Fluchtversuche in 2022

Anders bei den Entweichungen. Das bedeutet: In der Einrichtung untergebrachte Personen nutzen die ihnen aufgrund einer positiven Prognose zustehenden Lockerungen ihres Aufenthalts, um bei einer Gelegenheit, zum Beispiel bei einem Spaziergang auf dem Gelände, abzuhauen.

Nach Aussage von Roswita Hietel-Weniger gab es in Weißenau im vergangenen Jahr 17 solcher Fälle. Die meisten Patienten seien entweder freiwillig zurückgekehrt oder binnen weniger Tage von der Polizei eingefangen worden. Udo Frank schätzt, dass es in der Folge von Fluchtversuchen in den vergangenen Jahren in Weißenau zu keiner ernstzunehmenden Straftat gekommen ist.

Wer wegen Schuldunfähigkeit nicht ins Gefängnis muss, der landet im sogenannten Maßregelvollzug, also in der forensischen Psychiatrie. Das sind in Baden-Württemberg zu 92 Prozent Männer, die meisten unter 40. Die Zahl dieser Unterbringungen ist in den vergangenen Jahren stark angestiegen. 2017 gab es in Weißenau nur 130 derartige Fälle.

Unterbringungsgrund Nr. 1: Körperverletzungen

Landesweit sind fast ein Drittel der Untergebrachten Menschen, die sich eine Körperverletzung zuschulden kommen ließen, bei 15 Prozent der Fälle spricht die Statistik von „Raub, Erpressung, Bedrohung“, bei jeweils rund zehn Prozent von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, Sexualdelikten oder Brandstiftung. In 18 Prozent der Fälle geht es um Tötungsdelikte.

Mindestens einmal im Jahr begutachtet die Strafvollstreckungskammer des Landgerichts die Untergebrachten. Ist die Prognose gut, dann folgen Stück um Stück Lockerungen, also der Versuch eines verantwortlichen Übergangs in mehr Freiheit.

Im aktuellen Ravensburger Fall habe es aufgrund von Behandlungsfortschritten Lockerungen gegeben. Dennoch kam es zu der Flucht des 21-Jährigen. Seine Freiheit wird nun wieder drastisch eingeschränkt.

Dieter Grupp, Geschäftsführer des ZfP Südwürttemberg, gefällt die aktuelle Häufung an Entweichungen natürlich nicht:

So etwas ist für uns neu.

Die Zahl dieser Fluchtversuche sei nämlich über die Jahre hinweg insgesamt nicht angestiegen.

Fahndungsverhalten hat sich geändert

Die Öffentlichkeit hingegen bekommt die sogenannten Entweichungen inzwischen stärker mit. Auf der Homepage des ZfP Südwürttemberg heißt es dazu: „Durch ein verändertes Fahndungsverhalten gab es im Maßregelvollzug des ZfP Weißenau in kurzer Zeit mehrere Öffentlichkeitsfahndungen, ohne dass aus ärztlicher Sicht eine höhere Gefährlichkeit der Patienten gegeben wäre oder sich die Zahl der Entweichungen pro Jahr geändert hätte.“ Lediglich im jüngsten Fall habe die Einrichtung für eine öffentliche Fahndung plädiert.