Geflüchtete Frauen lernen Radfahren

Rechtzeitig zum sonnigen Frühlingswetter haben geflüchtete Syrerinnen im April unter ehrenamtlicher Anleitung von Dorothee Büker Fahrrad fahren gelernt und trainieren nun ihr Können bei kleinen Radtouren. Dazu sucht die Freiwilligenagentur Ehrenamtliche, die mit den Frauen kleine Übungsradtouren auf Alltagswegen machen.

Drei Frauen der Stadtverwaltung – die Integrationsbeauftragte, die Gleichstellungsbeauftragte und die Leiterin der Freiwilligenagentur – hatten die Idee zu dem Kurs mit Geflüchteten des Heims in der Robert-Bosch-Straße, da viele der Frauen nicht Fahrrad fahren können. In Dorothee Büker fanden sie eine begeisterte Radfahrerin, die bisher schon ehrenamtlihc in der Flüchtlingshilfe aktiv war und mit Unterstützung der Syrerin Salma Alshaar den Kurs leitet. Die Übungsräder stellt Winfried Senn von der gemeinnützigen Fahrradwerkstatt „Rad & Tat“ in Oberhofen zur Verfügung, die Helme spendete der gemeinnützige Frauen-Club „Ladies Circle“. Präsidentin Kremana Ehrmann und ihre Stellvertreterin Kathrin Lauchstätt übergaben den Syrerinnen die Helme zum Start einer Radtour am Dienstag.

Am ersten Kurs teilgenommen haben drei Frauen, die zunächst mit den durch Abschrauben der Pedale zu Laufrädern umfunktionierten Fahrrädern erste Gleichgewichtsübungen machten. Nun klappt das Radfahren schon ganz gut und erste Radtouren stehen auf dem Programm. Da vielen Frauen die Verkehrsregeln wie beispielsweise Rechts vor Links nicht geläufig sind, braucht es noch einige Übungsfahrten, bis sie sicher am Verkehr teilnehmen können. „Dennoch ist das Radfahren ein weiterer Schritt zu mehr Selbstsicherheit und Unabhängigkeit für die Frauen“, betonen die Organisatorinnen. Ein weiterer Kurs ist geplant.