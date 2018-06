Gefahr für Fußgänger ist inder Burgstraße nicht gebannt

Als „absolut unbefriedigend“ bezeichnet die Agendagruppe Oberstadt nach wie vor die Verkehrssicherheit in der seit einem halben Jahr wieder befahrbaren Ravensburger Burgstraße. Auch Mitarbeiter von Behörden bewerten die Situation teilweise kritisch. Von Polizeiseite heißt es (wenn bislang auch nur inoffiziell), die Lage in der Burgstraße sei für Fußgänger und Radfahrer „mitunter lebensgefährlich“. Auch von Seiten der Stadtverwaltung waren Stimmen zu hören, die Nachbesserungen bei der Verkehrssicherheit für notwendig erachten.

Die Burgstraße hatte zuletzt im Februar den Ravensburger Gemeinderat beschäftigt. Stadträtin Maria Weithmann (Grüne) sprach damals von „schwierigen Situationen“, die sich vor allem für Fußgänger und Radfahrer beim Queren der engen, kurvigen Straße ergeben. Schon damals wurde die Forderung laut, zur besseren Sicherheit zwei Zebrastreifen anzulegen – einen an der Ecke Räuberhöhle/Burgstraße, den anderen an der Einbiegung der Markt- in die Burgstraße. Die Stadtverwaltung meinte daraufhin, diese Querungshilfen seien rechtlich nicht zulässig – was einigermaßen für Irritationen sorgte, war doch an der Ecke Markt-/Burgstraße vor der Umgestaltung ein Zebrastreifen vorhanden, den die Stadt während des Umbaus entfernen ließ. Die Reaktion der Oberstadt-Agenda: „Absurd“.

Viele Autos sind zu schnell

Inzwischen hat die Stadtverwaltung in der Burgstraße Nachbesserungen veranlasst. Unterhalb des Treppenaufgangs zum Mehlsack wurde ein Quergeländer angebracht, damit Fußgänger nicht direkt auf die Straße gehen können. Zudem gibt es in der Straße große Hinweiskreise auf dem Asphalt, die auf die Höchstgeschwindigkeit von 20 Kilometern in der Stunde deutlich verweisen. Nach Ansicht der Agendagruppe wird das Tempolimit aber nach wie vor massiv gebrochen.

Trotz intensiven Briefkontakts sieht die Agendagruppe Oberstadt nach wie vor viele noch unbeantwortete Fragen. Eine zentrale ist dabei: „Wie geht es mit der Burgstraße weiter?“ Die Bürger wünschen sich weiterhin mehr Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger, geschwindigkeitsreduzierende Bodenschwellen und Fußgängerüberwege. Auch die Maximalforderungen wie Einbahnregelung und nächtliches Fahrverbot sind noch nicht vom Tisch. Eine nächtliche Sperrung der Straße hatte Ravensburgs Oberbürgermeister Daniel Rapp Anfang des Jahres abgelehnt. Der Grund: Die Burgstraße habe „als innerstädtische Verbindungsstraße eine nicht unerhebliche Verkehrsfunktion zu erfüllen“. Die Agendaaktiven sehen das anders. Sie entgegneten dem OB: „Uns ist nicht klar, warum die schmalen, engen Gassen der Altstadt selbst bei Nacht noch als Abkürzungsverkehrsstraßen für den Allgemeinverkehr herhalten müssen.“ Die Stadt hat indessen angekündigt, noch in diesem Sommer ein neues Verkehrskonzept für die Oberstadt vorlegen zu wollen.