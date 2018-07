Gedenktafel für jüdischen Spohn-Schüler

Die Sonne strahlte durch die hoch gewachsene Robinie, gepflanzt von Pinchas Erlanger im Jahr 2004. Sie schien auf Schüler und Lehrer des Spohngymnasiums und Freunde von Erlanger, die sich zur Einweihung einer Gedenktafel auf dem Schulhof eingefunden hatten. Neben dem „Baum der Versöhnung“ erinnert die Tafel an das Schicksal des jüdischen Spohn-Schülers Peter Erlanger.

Vergebung, Versöhnung, Verantwortung – Begriffe, die in beeindruckender Weise mit Leben gefüllt wurden. Dazu trugen vor allem die Schüler der Klasse 10 a bei. Sie hatten mit ihrem Geschichtslehrer Armin Koch das Projektthema „Pinchas Erlanger-Schicksal eines jüdischen Schülers am Spohngymnasium“ erarbeitet. Jetzt gaben sie Einblick in sein Leben, sangen das Friedenslied „Hevenu Shalom Alechem“ und lasen den Text der Gedenktafel vor.

Peter Erlanger wurde 1926 als Sohn von Ludwig und Fanni Erlanger auf dem Burachhof in Ravensburg geboren. 1937 kam er auf das Spohngymnasium, das er schon nach einem Jahr wegen angeblich schlechter Leistungen in Zeichnen, Musik und Sport wieder verlassen musste. Davor hatte er Ausgrenzung und Verhöhnung auf schmerzliche Art zu spüren bekommen. 1939 floh die Familie nach Israel, wo der Sohn den Namen Pinchas annahm.

„Wie fühlt man sich heute, wenn man wegen seiner Religion gemobbt und ausgeschlossen wird?“ fragte eine Schülerin. Und schlug damit einen Bogen zur Gegenwart, in der Ausgrenzung und Rassismus zunehmen. „Er wollte nie wieder nach Deutschland“, erinnerte eine andere. „Und doch pflanzte er an der Schule, die ihn ausgeschlossen hatte, 2004 die Robinie als Zeichen der Versöhnung.“ „Vergebung bedarf einer langsamen Entwicklung. Jeder sollte sich darin üben“, gemahnte ein weiterer Schüler.

Pinchas Erlanger kam 1969 zum ersten Mal wieder nach Deutschland und knüpfte neue Freundschaften. Bis zu seinem Tod 2007 setzte er sich unermüdlich für Versöhnung und die deutsch-israelische Freundschaft ein.

Ein Klassenkamerad, der heute 91-jährige Georg Prasser, erzählte von vielen gegenseitigen Besuchen in Israel und Oberschwaben. „ Er war so natürlich und hat immer noch schwäbisch gschwätzt“, erinnerte er sich lachend. „Ich freu mich so, dass ihr seiner gedenkt“, beendete Prasser seine lebendige Erzählung.

„Im Gedenken an die Vergangenheit Verantwortung tragen für das, was kommt“ – das legte Schulleiterin Susanne Lutz schon bei ihrer Begrüßung den Schülern ans Herz. Der Aussage Erlangers auf der Gedenktafel „Ich habe nie an eine Kollektivschuld geglaubt, aber immer eine Kollektiverinnerung gefordert“ hat das Spohngymnasium beispielhaft entsprochen. Der Abiturient Ruben Rebholz umrahmte die würdige Feier mit getragenem Cellospiel.