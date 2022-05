Ein Gedenkkonzert zum Holocaust-Tag mit dem Ramón Jaffé Trio ist am Freitag, 20.Mai, im Schwörsaal in Ravensburg um 19 Uhr. Einlass ist bereits ab 18:15 Uhr. Das Konzert „Christlich-jüdische Begegnungen“ bietet inhaltlich, stilistisch und klanglich eine breite Palette von musikalischen Erlebnissen. Es macht deutlich, wie sich Komponisten beider Religionen gegenseitig beeinflusst haben. Gespielt werden unter anderem Werke von Händel, Beethoven und Schulhoff. Die Künstler werden selbst den Abend moderieren und dabei weitere Hintergründe der dargebotenen Stücke beleuchten. Die Musiker des Trios sind vielfach ausgezeichnete Musiker, die in den großen Konzertsälen der Welt zu Hause sind. Zu diesem Abend lädt die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Begegnung (CJB) in Koorperation mit dem Kulturamt Ravensburg ein. Der Eintritt ist frei, nähere Infos unter www.cjb-rv.de