Gedenkfeier erinnert an Vergänglichkeit des Friedens

„Wenn wir nicht aufpassen, ist Frieden vergänglich“. So formulierte ein Schüler anlässlich der Feier zum Volkstrauertag in der Frankfurter Paulskirche 2021. Wie vergänglich der Friede in Europa wirklich ist, mussten wir nur wenige Monate später erfahren. Der Überfall Russlands auf die Ukraine am 24.Februar hat die Welt verändert.

Vor achtzig Jahren tobte ebenfalls ein Krieg auf dem Boden der Ukraine. Die deutsche Wehrmacht stieß dabei bis Stalingrad vor. Die dortige Schlacht brachte unzähligen Familien auf beiden Seiten unermessliches Leid. So auch der Familie Necker aus Ravensburg.

Friedrich Necker wurde am 2. März 1915 geboren. Fritz, wie man ihn nannte, war, so berichtet sein Bruder, ein „Musterschüler“, „sammelte Briefmarken und Wappen der Fußballclus“. Er machte das Abitur und wurde zum Kaufmann ausgebildet.

Im Range eines Leutnants war er Soldat der 6. Armee, die den verhängnisvollen Marsch auf Stalingrad durchführte. Anfang Januar 1943 reichte der Kessel noch bis 50 Kilometer in den Raum westlich der Stadt. Am 10. Januar begann dann eine sowjetische Großoffensive, in deren Verlauf die deutschen Truppen bis in die Stadt zurückgeworfen wurden. Kurz nach Beginn dieses Angriffs fiel Fritz Necker im Kampfraum westlich von Stalingrad.

Er galt zunächst als vermisst. Die Familie in Ravensburg litt schwer unter dieser Ungewissheit. Der Bruder Alois berichtet hierüber: „Wir Geschwister erlebten es mit, wie wir (jahrelang) in Zeitabständen mitten in der Nacht an den markerschütternden Schreien der Mutter „Fritz, Fritz“ aus dem Schlaf gerissen wurden.“

1951 wurde sein Tod offiziell bestätigt. In der Todesanzeige hieß es: „Nach fast neunjähriger schmerzlicher Ungewißheit erhielten wir nun die Nachricht, daß mein lieber, guter Gatte, unser unvergeßl. Sohn, Bruder, Schwiegersohn Leutnant Fritz Necker am 13. Januar 1943 bei Stalingrad gefallen ist“. An den Toten erinnert heute eine Inschrift am Familiengrab auf dem Hauptfriedhof.

Nach dem Krieg wurden alle deutschen Friedhöfe im Osten eingeebnet. Unzählige Tote wurden nicht begraben. Erst die Wende in der Sowjetunion und das Kriegsgräberabkommen 1992 eröffneten dem Volksbund die Möglichkeit, Gefallene zu bergen und würdig zu bestatten. Die Arbeit fand ihren Höhepunkt 1999 in der Schaffung der grossen Anlage bei dem Dorf Rossoschka, mitten in der Steppe, 30 Kilometer vom ehemaligen Stalingrad entfernt. Hier fanden deutsche und sowjetische Soldaten ihre letzte Ruhestätte.

Die Arbeit des Volksbundes geht in beiden Ländern trotz des Krieges weiter. In der Ukraine entstehen jetzt wieder neue Soldatengräber. Es bleibt nur die Hoffnung, dass auch hier irgendwann das Volksbund-Motto verwirklicht wird: „Versöhnung über den Gräbern“, so Dr. Ralf Reiter vom Volksbund Ravensburg.

In Ravensburg wird der Volkstrauertag am Sonntag, 13. November mit einer Gedenkfeier auf dem Hauptfriedhof um 11.15 Uhr und auf dem Westfriedhof um 14.30 Uhr begangen.