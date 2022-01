Gedenken in Weissenau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit einer Kranzniederlegung am Denkmal der grauen Busse und 691 Glockenschlägen von der Klosterkirche haben die Stadt Ravensburg und das ZfP Südwürttemberg am Standort Weissenau der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Pandemiebedingt fand das Gedenken im kleinen Kreis und nichtöffentlich statt.

Am 27. Januar gedenkt das ZfP Südwürttemberg alljährlich der 691 Frauen und Männer, die als Patientinnen und Patienten der ehemaligen Heilanstalt Weissenau in den Jahren 1940/41 in den Vernichtungsstätten Grafeneck und Hadamar mit Kohlenmonoxid-Gas ermordet wurden. Das Gedenken findet seit 1996 am nationalen Gedenktag, dem Tag der Befreiung der Überlebenden des nationalsozialistischen Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau statt.

Für das ZfP Südwürttemberg legten die Regionaldirektoren Karin Wochner und Prof. Dr. Juan Valdés-Stauber am Denkmal der grauen Busse einen Kranz nieder. Der Weissenauer Werkstattrat sowie die Ortsgruppe Ravensburg des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) taten dies ebenfalls. Zum Gedenken an die 691 Ermordeten erklang die Glocke der Weissenauer Klosterkirche 691 Mal.

Regionaldirektorin Karin Wochner sagte: „Die Befreiung jährt sich heute zum 77. Mal und immer mehr Stimmen der Überlebenden des Ungeheuerlichen und Unfassbaren verstummen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprach am vorletzten Jahrestag in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem unter anderem darüber, dass sich die bösen Geister heute in neuem Gewand zeigen. Er betonte, dass die deutsche Verantwortung nicht vergehen dürfe und warnte vor einem Rückfall in autoritäre Denkmuster angesichts vieler antisemitischer Vorfälle gerade in Deutschland und auch weltweit. So ist es ist mit jedem Jahr umso wichtiger, dass wir der Opfer gedenken.“

Vor der Coronavirus-Pandemie fanden anlässlich des Gedenktags auch Schülerveranstaltungen statt. Diesmal besuchte die AG Gedenken Schulklassen, um auf diese Weise einen Beitrag dazu zu leisten, dass die Diskussion über das Geschehene und das Gedenken insbesondere bei den jüngeren Generationen nicht in Vergessenheit geraten.

Der italienische Bühnenautor Pietro Floridia hat die Ermordung psychisch Kranker und geistig Behinderter in Deutschland zum Thema seines Dramas „T4. Ophelias Garten“ gemacht. Unter www.zfp-web.de/unternehmen/erinnern-und-gedenken kann das Video der Theateraufführung angesehen werden.